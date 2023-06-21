Emre Taşdemir, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da sözleşmesi biten isimlerden biri olan Emre Taşdemir, sosyal medyadan sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Taşdemir, Galatasaray'a veda etti
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21 Haziran 2023 14:29
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşdemir, şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Galatasaraylılar…

Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu.

Ancak artık vakit vedayı gösteriyor… Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray'ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin."

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