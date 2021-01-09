Emre Taşdemir: "Arda Turan ile daha iyi oynuyorum"

Galatasaray'da Emre Taşdemir, 6-0'lık Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu

Haber; Sporx.com
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Emre Taşdemir: 'Arda Turan ile daha iyi oynuyorum'
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09 Ocak 2021 21:11
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Emre Taşdemir, "Koronavirüsten dolayı biraz düşüş yaşadık ama gerekli çalışmaları yaptık. Güzel bir galibiyet aldık. Mağlubiyetlere nasıl üzülmüyorsak çok fazla galibiyetlere de çok fazla sevinmiyoruz" dedi.

Arda Turan ile birlikte oynaması sorulurken, "Arda Ağabey ile saha içinde ve dışında çok fazla konuşuyoruz. Onunla olunca daha iyi oynuyorum." sözlerine yer verdi.



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