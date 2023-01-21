Emre Taşdemir, 5 maç sonra ilk 11'e döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fraport TAV Antalyaspor maçında savunmanın solunda Emre Taşdemir'e formayı verdi.
Ligde son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Galatasaray'da Haris Seferovic, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ise maçın kadrosuna alınmadı.
Ligde son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.
Galatasaray'da Haris Seferovic, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ise maçın kadrosuna alınmadı.
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