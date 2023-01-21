Emre Taşdemir, 5 maç sonra ilk 11'e döndü

Galatasaray'da Emre Taşdemir, 5 maç aradan sonra Antalyaspor maçıyla ilk 11'e geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emre Taşdemir, 5 maç sonra ilk 11'e döndü
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21 Ocak 2023 19:41
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fraport TAV Antalyaspor maçında savunmanın solunda Emre Taşdemir'e formayı verdi.

Ligde son olarak 13. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 5 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Galatasaray'da Haris Seferovic, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ise maçın kadrosuna alınmadı.

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