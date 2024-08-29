Emre Mor'un yeni adresi belli oldu!

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan 27 yaşındaki futbolcu Emre Mor ile anlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Mor'un yeni adresi belli oldu!
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29 Ağustos 2024 08:17
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı. Bu talipler arasında imzaya en yakın takım Çaykur Rizespor oldu.

ANLAŞMA TAMAM

Atmacalar, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaşırken, kulüp tarafında da kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

KİRALIK FORMÜLÜ

Kontratının son yılına giren Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rizespor'a transfer olacağı bildirildi.



TAKASTA KULLANILMASI SÖZ KONUSUYDU

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında Emre Mor'u takasta kullanabileceği iddia edilmişti. Özellikle Kasımpaşa'dan Yasin Özcan için harekete geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin kadroda düşünülmeyen isimlerden Serdar Aziz ve Emre Mor'un yanı sıra altyapıdan 1 ya da 2 ismi kiralık olarak Kasımpaşa'ya önerebileceği belirtiliyordu.

PERFORMANSI

Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan milli sağ kanat, kırmızı-siyahlılarda 13 maçta 841 dakika süre aldı. 1 gol, 2 asistlik performansına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Tecrübeli sağ açık, Fenerbahçe'de ise 8 maçta 2 asist katkısı sağladı.  

 
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