Emre Kocadağ: 'Transferler devam edecek'

Beşiktaş'ta Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Emre Kocadağ, TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı. İşte Kocadağ'ın sözleri...

Transfere devam edeceklerini söyleyen Emre Kocadağ: "Uzun dönemdir geçmiş kontratlardan çıkamadığımız bir noktadaydık. Taşımak durumundaydık. Kiminden faydalandık, kiminden faydalanamadık. Bu sene özellikle çoğu kontrattan çıkma noktasında bir şansımız vardı. Bu noktada biz de profesyonellerimizle birlikte neler yapacağız diye sezon bitmeden çalışmaya başlamıştık. Geniş bir ekibimiz var. Son kararı başkanımızın verdiği bir süreç işliyor. Çok şükür istediğimiz oyuncular oldu. Biraz kısmet, biraz transfer başarısı. Birinci sırada istediğimiz oyuncuların çoğunu bitirmiş olduk. İyi bir başlangıç oldu transfer dönemine... Henüz transfere noktayı koymuş değiliz. Hocamızın tespit edeceği noktalar var. Kamp durumuna göre transfer ihtiyacı doğacak noktalar olabilir. Şampiyon olacak kadroyu nasıl oluşturabiliriz, arayışı içerisindeyiz. Gerekli bölgelere iyi transferler yapmak istiyoruz" dedi.

"EMİRHAN DELİBAŞ ŞAŞIRTTI"

Valerien Ismael'in genç oyunculardan memnun olduğunu söyleyen Kocadağ, "Hocamız buraya getirdiğimiz genç isimlerden çok memnun. Emirhan Delibaş'ın kendisini şaşırttığını söyledi. Bizim yönetimimizde Ersin, Rıdvan, Emirhan İlkkan gibi birçok oyuncu A takımda şans buldu. Beşiktaş altyapısı her zaman iyi eğitim veren bir yer." ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR ÇOK YUKARDA"





Türk oyuncuların maliyetlerinin fazla olduğunu söyleyen Beşiktaş Asbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Türk oyuncu kuralı konusunda daha önce de ifade ettim, kulüp olarak desteklemediğimiz bir kural. Bunu savunanlar, savunmayanlar var. Türk oyuncu çok az. Rekabet edebilecek oyuncu az. Bunun yanında çok fazla talep var bu oyunculara... Arz-talepten dolayı fiyatlar çok yukarı gidiyor. 1-2 yerli oyuncuyla ilgili transfer girişiminde bulunduk ama yüksek ücretlerden dolayı geri adım attık. İki yerli oyuncuyla ilgilendiğimizi açıkladık. Olursa bizim için iyi olur. En iyi 9-10 Türk oyuncuyu kadromuzda bulundurmamız lazım."

"TARAFTARIMIZ BİZİMLE OLSUN"



