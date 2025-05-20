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Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Üniversite öğrencileri ile futbol oynadı.

calendar 20 Mayıs 2025 16:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı
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Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve teknik ekibi, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle futbol oynadı.

Üniversitenin açıklamasına göre kampüsü ziyaret eden Belözoğlu ve ekibi, öğrencilere sürpriz yaptı.

Başka bir üniversitenin takımıyla futbol maçı yapacaklarını sanarak sahaya çıkan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Belözoğlu ve ekibini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Öğrencilerle sohbet eden Belözoğlu, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı ve Antalyaspor tesislerine davet etti.

Belözoğlu ile tanışan ve maç yapan öğrenciler, renkli görüntülerin oluştuğu anları cep telefonuyla kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Belözoğlu, gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Belözoğlu, "Gerçekten enerjileriyle bize motivasyon verdiler. Ortam çok güzeldi. Keyifli ve güzel bir maç oldu." ifadelerini kullandı.


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