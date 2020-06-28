Emre Akbaba: '%100 galibiyeti kaçırdık'

Galatasaray'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Emre Akbaba açıklamalarda bulundu.



Başakşehir karşısında iki puan bıraktıklarını ifade eden Akbaba, "Bu maça çok iyi hazırlandık, kazanmamız gereken bir maçtı, çok da pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Kazanmalıydık ama 2 puan bıraktı. Stoperde 3, forvette 3 eksiğimiz var ama her arkadaşımız elinden geleni yapıyor. Kalan maçları kazanmak istiyoruz ve son ana kadar yarışın içerisinde olacağız" dedi.



