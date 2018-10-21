  •  
    Emenike'den Fener'e; "Şaka değil, uyanın.."
  •  
    "F.Bahçe, Süper Lig'in iyi bir Anadolu takımı gibi"
  •  
    Obradovic'i çıldırttılar ve işte o anın videosu
  •  
    Ve Önder Özen açıkladı; Kurtuluşun formülü; '3'
  •  
    G.Saray'da yılın transfer sürprizi de an meselesi!

Empoli'ye bir puanı Salih Uçan getirdi

Serie A'nın 9. haftasında Salih Uçan'ın da gol attığı karşılaşmada Empoli deplasmanda Frosinone ile 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Empoli'ye bir puanı Salih Uçan getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2018 15:29
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Frosinone, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi. Salih Uçan'ın da gol attığı maçta Empoli, deplasmanda Frosinone ile 3-3 berabere kaldı.

Empoli'nin gollerini 32. dakikada Miha Zajc, 48. dakikada Matias Silvestre ve 79. dakikada korner sonrası boşa çıkan topa sağ çaprazdan yaptığı güzel vuruşla Salih Uçan kaydetti.

Frosinone'nin gollerini ise 8. dakikada kendi kalesine Matias Silvestre, 65. dakikada penaltıdan ve 63. dakikada Daniel Ciofani kaydetti.

Bu sonucun ardından Empoli Serie A'da puanını 6'ya çıkarırken, Frosinone 2 puanda kaldı.

Frosinone gelecek hafta deplasmanda SPAL ile karşılaşacak. Empoli ise bir sonraki hafta sahasında Juventus'u konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için