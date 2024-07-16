Emirhan Delibaş, Fatih Karagümrük'te!

Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Emirhan Delibaş'ı kadrosuna kattı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Emirhan Delibaş, Fatih Karagümrük'te!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2024 22:27
Flört uygulamasında hesabı olduğu iddia edilen Emirhan Delibaş, yaşanan tartışmalar sonrası Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Sözleşmesin karşılıklı feshedilen Emirhan'ın yeni takımı resmen belli oldu.

Fatih Karagümrük, genç oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ta profesyonel kariyerine başlayan ve Süper Lig tecrübesi edinen Emirhan Delibaş, 2022-23 sezonunda Göztepe'de kiralık olarak oynadı. Yeni transferimiz, alt yaş kategorilerinde 5 kez Ay-Yıldızlı milli formamızı sırtına geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery