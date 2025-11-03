03 Kasım
Embiid, NBA'in 50 bin dolarlık cezasına sert tepki gösterdi

calendar 03 Kasım 2025 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Boston Celtics karşısında yaptığı hareket nedeniyle NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırılmasının ardından, karara sosyal medyada tepki gösterdi.

Olay, Cuma gecesi oynanan Philadelphia 76ers–Boston Celtics maçının ilk çeyreğinde yaşandı. Sayı bulduktan sonra WWE'nin efsane grubu D-Generation X'in meşhur hareketi olan "crotch chop" (müstehcen el hareketi) ile sevinen Embiid, NBA'in "müstehcen hareket" gerekçesiyle 50 bin dolar para cezası vermesiyle gündeme oturdu.

Embiid ise karardan etkilenmemiş görünüyordu. X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, hakemlerin de aynı hareketi yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:


"Benim bu hareketi yapmam yasaksa, o zaman hakemlerin 'blok faul' işareti yaparken sergilediği 'müstehcen' hareket için de ceza almaları gerekir."

Sahadaki performansına bakıldığında Embiid, sezonun ilk dört maçında 17.3 sayı, 5.3 ribaunt ve 3.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Şut yüzdeleri ise %46.0 saha içi isabeti ve %38.9 üç sayılık isabet oranı olarak dikkat çekiyor.

76ers, Embiid'i dinlendirme stratejisinin bir parçası olarak Pazar günü Brooklyn Nets karşısında sahaya çıkarmayacak. Bu karar, yıldız oyuncunun sakatlık riskini azaltmak ve sezon boyunca formda kalmasını sağlamak amacıyla alındı.

  • KL
