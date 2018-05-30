Embiid, Giannis'i Philly'ye çekmeye çalışmış

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, geride bıraktığımız All-Star haftasonunda Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in kendisini Sixers'da oynamaya çağırdığını söyledi.
Giannis, Embiid'in davetiyle ilgili "'Sürece güvenmemi' ve Philly'de oynamam gerektiğini" söyleyerek güldü ve "Tepkim de bu oldu - güldüm sadece."
şeklinde konuştu.
Antetokounmpo, aynı zamanda ikinci kez katıldığı All-Star maçında zamanını daha iyi kullandığını da şöyle açıkladı: "İlk yılımda çok şey yaptım. Dinlenecek zamanım bile yoktu ve gerçekten çok yorulmuştum. Ama bu sene işlerimi halletme konusunda daha iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum."