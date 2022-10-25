Ekrem İmamoğlu, 'F.Bahçe, Cumhuriyetin asil kurumlarından biri'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'nin basketbol müzesinin anı defterine düşüncelerini yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanıbasketbol müzesinin açılışında konuştu.Cumhuriyetin 100. yıl dönümü vesilesi ile çok önemli bir haftaya girildiğini söyleyen İmamoğlu,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir kurum olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu,diyerek sözlerini noktaladı.Ayrıca