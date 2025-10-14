14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

calendar 14 Ekim 2025 16:23
Süper Lig'de sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giydikten sonra Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Almanya'da kötü günler geçiriyor.

Sky Sports'un haberine göre; Frankfurt yönetimi Batshuayi'nin tavırlarından ve tutumundan son derece memnun olsa da teknik direktör Dino Toppmöller'in tecrübeli oyuncuya çok az şans vermesi sebebiyle ayrılık çanları çalmaya başladı.

Habere göre; Batshuayi bu kış takımdan ayrılmayı planlıyor ancak kışın olmazsa bile yaz transfer döneminde kesinlikle takımdan ayrılacak.

PERFORMANSI

32 yaşındaki Batshuayi, Frankfurt kariyerinde çıktığı 16 resmi maçta 3 gol atmayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
