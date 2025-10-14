Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi!

Süper Lig'de sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giydikten sonra Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Almanya'da kötü günler geçiriyor.



Sky Sports'un haberine göre; Frankfurt yönetimi Batshuayi'nin tavırlarından ve tutumundan son derece memnun olsa da teknik direktör Dino Toppmöller'in tecrübeli oyuncuya çok az şans vermesi sebebiyle ayrılık çanları çalmaya başladı.



Habere göre; Batshuayi bu kış takımdan ayrılmayı planlıyor ancak kışın olmazsa bile yaz transfer döneminde kesinlikle takımdan ayrılacak.



PERFORMANSI



32 yaşındaki Batshuayi, Frankfurt kariyerinde çıktığı 16 resmi maçta 3 gol atmayı başardı.



