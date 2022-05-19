Eintracht Frankfurt sadece Fenerbahçe'yi yenemedi!

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt'un kupa yolculuğunda mağlup edemediği tek takım Fenerbahçe oldu.



Finale gelene kadar 13 maça çıkan Alman ekibi, grup maçlarında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği iki maçta da 1-1'lik skora razı olmuştu.



Frankfurt'un final yolculuğunda çıktığı karşılaşmalar ve aldığı skorlar şöyle:



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fi" dir="ltr">Frankfurt'un şampiyonluk yolu <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a><br><br>⭕1-1 Fenerbahçe<br>✅1-0 Antwerp<br>✅3-1 Olympiakos<br>✅2-1 Olympiakos<br>⭕2-2 Antwerp<br>⭕1-1 Fenerbahçe<br>✅2-1 Betis<br>⭕1-1 Betis<br>⭕1-1 Barcelona<br>✅3-2 Barcelona<br>✅2-1 West Ham<br>✅1-0 West Ham<br>✅5-4 Rangers</p>— Sporx (@sporx) <a href="https://twitter.com/sporx/status/1527046694973612038?ref_src=twsrc%5Etfw">May 18, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





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