Efeler Ligi'nde 2. maç: Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankkart

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleye, Galatasaray ev sahipliği yapacak.
Saat 18.00'de başlayacak olan maç, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
ZİRAAT BANKKART 1-0 ÖNDE
Ankara'da oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.
3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON
3 galibiyet alanın şampiyon olacağı serinin 3. maçı ise Ankara'da 29 Nisan'da oynanacak.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleye, Galatasaray ev sahipliği yapacak.
Saat 18.00'de başlayacak olan maç, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
ZİRAAT BANKKART 1-0 ÖNDE
Ankara'da oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.
3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON
3 galibiyet alanın şampiyon olacağı serinin 3. maçı ise Ankara'da 29 Nisan'da oynanacak.