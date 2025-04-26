Efeler Ligi'nde 2. maç: Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankkart

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Efeler Ligi'nde 2. maç: Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankkart
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26 Nisan 2025 09:49
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleye, Galatasaray ev sahipliği yapacak.

Saat 18.00'de başlayacak olan maç, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ZİRAAT BANKKART 1-0 ÖNDE

Ankara'da oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.

3 GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON

3 galibiyet alanın şampiyon olacağı serinin 3. maçı ise Ankara'da 29 Nisan'da oynanacak.

 

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