Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Indiana Pacers'a karşı maç kazandıran bloğu için sıçradığı kadar yükseğe hayatı boyunca "hiç sıçramadığını" söyledi.



Karl-Anthony Towns'ın menisküsünü yırttığı haberinin üzerinden henüz bir gün geçmeden Edwards, Timberwolves taraftarlarına takımı gelecek ay taşıyabileceğine dair güvence vermeye karar verdi.



Wolves yıldızı bu güvenceyi, Aaron Nesmith'e yaptığı ve Pacers'a karşı alınan 113-111'lik galibiyeti getiren blokla başarmış oldu.



Edwards, galibiyet sonrası şu açıklamaları yaptı:



"Kafamı potaya çarptım, şu anda çok acıyor ve ayrıca bileğimin üzerine de düştüm. Turnikeye girdiğini gördüğümde 'Şu topu alayım' diye sıçradım ve hayatımda hiç bu kadar yükseğe sıçramamıştım."



Oyunun ilk pozisyonunda ayak bileğinden sakatlanan ancak oyunda kalan Edwards, karşılaşmayı 44 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla tamamlayarak harika bir performans sergiledi.



