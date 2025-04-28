Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, playoff ilk turunda rakibi olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in üzerine kasıtlı olarak gittiğini açıkladı.



Edwards, geçen yaz Olimpiyatlar'da ABD Milli takımı kampında James ve diğer veteranlardan çok şey öğrendiğini söylüyor. Ancak şimdi playofflarda, Lakers karşısında bu tecrübesini sahaya yansıtıyor.



Timberwolves'un genç yıldızı, serinin dördüncü maçında 116-113'lük galibiyette 43 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performansıyla takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.



Edwards, maç sonrası yaptığı açıklamada LeBron hakkında şöyle konuştu:



"ABD takımı kampında bana ağabeylik yaptı. Oyunu okumayı, IQ geliştirmeyi öğretti. Ama şimdi sahada ona biraz rahatsızlık vermeye çalışıyorum."



İkinci çeyreğin son 4:21 dakikasında Edwards, 10 sayı, 2 asist ve 1 top çalma ile Wolves'un 19-8'lik serisine liderlik etti. Aynı süreçte LeBron'u bire bir savunurken iki faul aldı ve sık sık fiziksel temasta bulunarak James'i yıprattı.



Edwards, Julius Randle'a asist yaptıktan sonra LeBron'a laf atarak dönüşte başını salladı. Hemen ardından attığı üçlükle farkı üç sayıya indirdi ve Lakers benchine dönerek sözlü sataşmada bulundu.



Edwards, mücadele tarzı için şunları söyledi:



"Bu seri çok fiziksel geçiyor. Ona mesaj verdim: 'Bu gece bizi ezip geçemezsin.'"



Minnesota, bu playoff serisinde her maçın dördüncü çeyreğinde Lakers'a üstünlük sağladı. Dördüncü çeyreklerde toplam 105-69'luk skor farkı yarattılar ve son maçta bu fark 32-19 oldu.



