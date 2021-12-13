Edinson Cavani Corinthians yolcusu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Edinson Cavani'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
Brrezilya basını, Manchester United'ın yıldız forveti Cavani'nin sezon sonunda Corinthians'a transfer olabileceğini aktardı.
Haberde ayrıca, 34 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun menajerinin Corinthians ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Oyuncunun Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.
Edinson Cavani bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.
Brrezilya basını, Manchester United'ın yıldız forveti Cavani'nin sezon sonunda Corinthians'a transfer olabileceğini aktardı.
Haberde ayrıca, 34 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun menajerinin Corinthians ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Oyuncunun Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.
Edinson Cavani bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.