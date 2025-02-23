Edin Visca: 'Gecenin yıldızı takımdı'

Çok zor bir havaydı. Bu galibiyeti sahamız için çalışan arkadaşlarımıza emanet ediyoruz. 3-2'den sonra zor bir maç oldu. İyi bir takımız, inşallah kazanmaya devam ederiz. Gecenin yıldızı takımdı. Geçen hafta bu duran top organizasyonunu çalıştık. Ben, Cham'a vermiştim. Yine çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor 'da Edin Visca maçın ardından konuştu.Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Visca, "