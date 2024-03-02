Edin Dzeko: ''Kazanabileceğimiz 3 kupa var!''

Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon İnter ile Şampiyonlar Ligi Finali oynadıktan kısa süre sonra Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Boşnak yıldız kısa sürede lider kişiliğiyle takım üzerinde etkisini gösterdi ve kaptanlığa getirildi.
Her konuda İsmail Kartal'ın en büyük yardımcılarından biri olan 37 yaşındaki forvet, kupada gelen Ankaragücü yenilgisinin ardından harekete geçti. Dzeko, bugün Hatayspor ile oynayacakları kritik maç öncesi arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptı.
'ANKARAGÜCÜ'NÜ UNUTALIM'
Takım konuşması yapan Edin Dzeko, ''Hedefimiz tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmekti. Ancak Türkiye Kupası'nda yol kazası yaşadık. Kötü bir yenilgi aldık. Gerekli dersleri çıkarıp bunu bir an önce unutmamız lazım. Çünkü önümüzde kazanabileceğimiz 3 kupa daha var'' dedi.
Dzeko, birlik olmaları gerektiğinin altını çizerek, ''Birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi, neler başardığımızı kırdığımız rekorlarla, tarihi galibiyet serileriyle gösterdik. Hatayspor maçında bunu yeniden ispatlayalım. Birlikte mücadele ederek, taraftarımızın da desteğiyle her şeyi başarabiliriz'' ifadelerini kullandı.
Her konuda İsmail Kartal'ın en büyük yardımcılarından biri olan 37 yaşındaki forvet, kupada gelen Ankaragücü yenilgisinin ardından harekete geçti. Dzeko, bugün Hatayspor ile oynayacakları kritik maç öncesi arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptı.
'ANKARAGÜCÜ'NÜ UNUTALIM'
Takım konuşması yapan Edin Dzeko, ''Hedefimiz tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmekti. Ancak Türkiye Kupası'nda yol kazası yaşadık. Kötü bir yenilgi aldık. Gerekli dersleri çıkarıp bunu bir an önce unutmamız lazım. Çünkü önümüzde kazanabileceğimiz 3 kupa daha var'' dedi.
Dzeko, birlik olmaları gerektiğinin altını çizerek, ''Birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi, neler başardığımızı kırdığımız rekorlarla, tarihi galibiyet serileriyle gösterdik. Hatayspor maçında bunu yeniden ispatlayalım. Birlikte mücadele ederek, taraftarımızın da desteğiyle her şeyi başarabiliriz'' ifadelerini kullandı.