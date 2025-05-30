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Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüp de Boşnak futbolcu için bir veda mesajı yayınladı.

calendar 30 Mayıs 2025 18:15 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 18:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!
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Boşnak golcü Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti.

İşte Dzeko'nun veda mesajı:

"Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse…

Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere…


Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe'nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım.

Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu.

Yaşa Fenerbahçe!"

FENERBAHÇE: "KALBİMİZDE OLACAKSIN"

Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüp de Boşnak futbolcu için bir veda mesajı yayınladı. 

Kulüpten yapılan paylaşımda; "Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandını takıyor. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın." ifadeleti kullanıldı.


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