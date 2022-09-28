Ebrar Karakurt: 'Birinci ya da ikinci çıkabiliriz'

A Milli Takım'da Ebrar Karakurt, Dominik Cumhuriyeti galibiyeti sonrası konuştu.



Maçta kaydettiği 29 sayı ile öne çıkan milli voleybolcu Ebrar Karakurt ise, "Duygusal ve fiziksel olarak gerçekten zorlayıcı bir maçtı. Grubun en önemli maçlarından biriydi. Hala gruptan birinci ya da ikinci çıkma şansımız var. Takım olarak çok iyi savaştık. Son ana kadar pes etmedik. Bugün yaptıklarımızla gurur duyuyorum." dedi.



Performansından memnun olduğunu belirten Ebrar, "Mutluyum. Umarım takıma daha fazla katkı sağlayabilirim. Takım arkadaşlarım sayesinde bunların hepsi aslında oluyor. Umarım her maç daha iyi bir performans sergilerim." şeklinde konuştu.





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