Dzeko'dan "Ben hazırım" mesajı

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, çalışmalardaki başarılı performansıyla, "Ben hazırım" mesajı verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dzeko'dan 'Ben hazırım' mesajı
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15 Temmuz 2024 08:50
Yeni sezon çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, Avusturya'daki ikinci kampla hazırlıklarını sürdürdü. 24 Haziran'dan itibaren geçen 21 günlük sürede 4 maç oynandı.

Bu karşılaşmaların 2'sini kazanan sarı-lacivertliler, birinden beraberlikle ayrıldı ve birini de kaybetti. Teknik direktör Jose Mourinho da bu maçlarla oyuncuların performansını yakından gözlemledi.

EDIN DZEKO DİKKAT ÇEKTİ

En dikkat çekici performanslarından birini ise takımın kaptanı olan 38 yaşındaki Edin Dzeko sergiledi. Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Boşnak yıldız antrenmanlardaki isteği ve hırsının yanı sıra; hazırlık maçlarındaki grafiğiyle de Jose'nin gözüne girmeyi başardı.

Dzeko, oynanan bu dört hazırlık maçında üç gol atarak 'ben buradayım ve hazırım' mesajı verdi.

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