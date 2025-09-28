28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-161'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-166'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-125'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Düzce'de koşu ve bisiklet turundan oluşan Efteni Duatlonu düzenlendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla Efteni Duatlonu düzenlendi.

calendar 28 Eylül 2025 14:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Düzce'de koşu ve bisiklet turundan oluşan Efteni Duatlonu düzenlendi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaklaşık 25 şehirden 100'ü aşkın sporcunun katılımıyla Efteni Duatlonu gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Efteni Duatlonu öncesi sporcular, Gölyaka Kültür Park'ta antrenman yaptı.

Aynı noktada Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan'ın startını verdiği yarışlarda, gidiş-dönüş 6 kilometre koşu ve 20 kilometre bisiklet turu yapıldı.


Gölyaka Kültür Park, ilçe merkezi, Efteni Gölü ve Çınarlı köyü güzergahında ter döken sporcular, aynı zamanda ilçenin doğal güzelliklerini seyretme imkanı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, AA muhabirine, yarışlar için kentin doğa turizminde öne çıkan değeri Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni sarmalayan güzergah belirlediklerini anlatarak, "Efteni Duatlonu için 248 başvuru oldu. Başka bir yarışmayla çakıştığı için sayımız biraz düştü ama yine de gayet güzel, yeterli katılım oldu. Toplamda 25 ilden sporcularımız buraya geldi." diye konuştu.

Yarışlara İstanbul'dan katılan Ufuk Türkoğlu, "Parkuru çok beğendik. Organizasyon da muhteşemdi, hiçbir güvenlik açığı olmadı. Muhtemelen seneye de tekrar katılmayı düşünüyorum." dedi.

Sporculardan Orhan Koyutürk de parkurdan çok keyif aldığını dile getirdi.

 - Yarış sonunda giydiği tişörtle Küresel Sumud Filosu'na destek verdi

Sporculardan Yaşar Artun, Gazze'ye destek amacıyla yarışların sonunda formasını değiştirerek sırt kısmında Mescid-i Aksa fotoğrafı bulunan ve ön kısmında "Palestine" yazılı tişört giydi.

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na destek verdiğini belirten Artun, "Şu an bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden İsrail soykırımından etkilenen Müslüman kardeşlerimize ve şu an Akdeniz açıklarında gemilerle yardıma giden arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla sportif anlamda mesaj vereyim, gönüllerimizin, kalplerimizin onların yanında olduğunu gösterelim istedim. Hepimiz için güzel bir yarışma oldu. Bu yarışma sonunda böyle bir şeyin bana nasip olması beni ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Efteni Duatlonu'nda ilk 3'e giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
