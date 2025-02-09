Dusan Tadic kararını veremedi

İsmi eski takımı Ajax ile de anılan Fenerbahçeli Dusan Tadic, sezon sonunda geleceği ile ilgili kararını verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic kararını veremedi
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09 Şubat 2025 10:12
Bu sezon forma giydiği maçlarda verdiği skor katkısı ile Fenerbahçe'yi sırtlayan isimlerin başında gelen Dusan Tadic, geleceği ile ilgili henüz kararını vermiş değil.

SEZON SONUNDA KARAR VERECEK

İsmi eski takımı Ajax ile de anılan 36 yaşındaki tecrübeli isim, sezon sonunda geleceği ile ilgili kararını verecek.

FENERBAHÇE, 1 YIL DAHA UZATMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, performansından ve saha içerisindeki liderliğinden memnun kaldığı sırp yıldızla 1 yıl daha uzatmak istiyor.

PERFORMANSI

Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 15 asistlik katkı sağladı.  

 
 

 

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