Dusan Tadic kararını veremedi

Bu sezon forma giydiği maçlarda verdiği skor katkısı ile Fenerbahçe'yi sırtlayan isimlerin başında gelen Dusan Tadic, geleceği ile ilgili henüz kararını vermiş değil.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SEZON SONUNDA KARAR VERECEK
İsmi eski takımı Ajax ile de anılan 36 yaşındaki tecrübeli isim, sezon sonunda geleceği ile ilgili kararını verecek.
FENERBAHÇE, 1 YIL DAHA UZATMAK İSTİYOR
Sarı-lacivertli yönetim, performansından ve saha içerisindeki liderliğinden memnun kaldığı sırp yıldızla 1 yıl daha uzatmak istiyor.
PERFORMANSI
Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 15 asistlik katkı sağladı.
SEZON SONUNDA KARAR VERECEK
İsmi eski takımı Ajax ile de anılan 36 yaşındaki tecrübeli isim, sezon sonunda geleceği ile ilgili kararını verecek.
FENERBAHÇE, 1 YIL DAHA UZATMAK İSTİYOR
Sarı-lacivertli yönetim, performansından ve saha içerisindeki liderliğinden memnun kaldığı sırp yıldızla 1 yıl daha uzatmak istiyor.
PERFORMANSI
Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 9 gol 15 asistlik katkı sağladı.