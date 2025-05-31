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Dusan Tadic: "Dzeko ile oynamama kararı aldık"

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, İstanbul'dan ayrılırken kısa bir konuşma yaptı.

calendar 31 Mayıs 2025 15:43 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2025 15:49
Haber: Sporx.com
Dusan Tadic: 'Dzeko ile oynamama kararı aldık'
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Fenerbahçe'nin veda ettiği Dusan Tadic, İstanbul'dan ayrılırken kısa bir açıklama yaptı.

36 yaşındaki Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, havalimanın Dusan Tadic'e sevgi gösterilerinde bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"


Dusan Tadic yaptığı açıklamada "Umarım Fenerbahçe gelecek şampiyon olacak. Şampiyon olmak için birçok şeyi doğru yapmak gerekiyor. Eminim ki Fenerbahçe bu doğruları yapacak." dedi.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"

Sarı-lacivertli takımda oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Tadic "Taraftarların ve medyanın burada olması beni çok mutlu etti. Veda etmek hiçbir zaman kolay olmamıştır. Çok güzel iki yıl geçirdim. Bu süreçte kupa kazanmamamış olmamız çok acı verici. Ancak, Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

"DZEKO İLE OYNAMAMA KARARI ALDIK"

Edin Dzeko ile birlikte son maça çıkmama kararı hakında konuşan Tadic "Son maçta oynamamak Dzeko ile birlikte aldığımız bir karardı. Fenerbahçe'nin imajını zedelemek istemedik. Taraftarlar her zaman bizi destekledi. Veda şekli benim için problem değil. Stadyumda olmasını tercih ederdim ama şu an ambiyans çok iyi değil. O yüzden bu şekilde olması daha iyi oldu." dedi.

TOSIC: "BİRÇOK TEKLİF VAR"

Dusan Tadic'in menajeri olan Beşiktaşlı eski futbolcu Dusko Tosic "Tadic, Fenerbahçe'de çok iyi işler yaptı. Türk futbolunu ve burayı çok seviyor. Şampiyon olamadılar ama Tadic burada yaptıklarından dolayı çok mutlu. Birçok teklif var. Bir sonraki kulübünü söylemek için çok erken." şeklinde konuştu.



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