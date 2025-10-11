11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
0-0DA
11 Ekim
Norveç-İsrail
3-0DA
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Dusan Alimpijevic: "Artık boş zamanım kalmayacak"

Sırbistan Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Dusan Alimpijevic, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Ekim 2025 19:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Artık boş zamanım kalmayacak'
Beşiktaş GAİN başantreönür Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Sırp antrenör, Beşiktaş ve Sırbistan'daki geleceğine değindi.

Beşiktaş'ın Onvo Büyükçekmece galibiyetinin ardından Belgrad'a giden Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'nın yeni koçu olarak ilk kez basının karşısına çıktı.

"ZAMANIMI PLANLAMAM GEREKLİ"

Hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı aynı anda çalıştırmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Sırp antrenör, "Böylesine büyük bir baskıyı hissetmek, çok az kişinin sahip olabileceği bir ayrıcalık. Artık boş zamanım kalmayacak. Beşiktaş'a ve milli takıma ne kadar zaman ayıracağımı dikkatlice planlamam gerekecek. Bir koç daha ne isteyebilir ki? Kendimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Göreve getirilmesinden dolayı büyük onur duyduğunu dile getiren Alimpijevic, "Bu koltukta oturan isimleri düşündükçe daha da gururlanıyorum. Bu ülke için basketbolun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Başkan Covic ve federasyona bana güvendikleri için teşekkür ederim," dedi.


Takımda büyük değişiklikler yapmayı düşünmediğini vurgulayan Alimpijevic, "Günümüz basketbolunun en önemli özelliklerini analiz ettik. Geçen yıla göre çok şey değişti. Ancak elimizdeki kadro belli olmadan nasıl bir basketbol oynayacağımızı söylemek doğru olmaz," şeklinde konuştu.

YABANCI OYUNCU KONUSU

Sırp çalıştırıcı, devşirme oyuncu konusu hakkında net konuştu: "Bir yabancı oyuncu… Hayır, ben başantrenörken olmayacak. Biz neysek oyuz, başka türlü de olmazdık," diyerek sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
