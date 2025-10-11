Dusan Alimpijevic: 'Artık boş zamanım kalmayacak'

Beşiktaş GAİN başantreönür Dusan Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Sırp antrenör, Beşiktaş ve Sırbistan'daki geleceğine değindi.Beşiktaş'ın Onvo Büyükçekmece galibiyetinin ardından Belgrad'a giden Alimpijevic, Sırbistan Milli Takımı'nın yeni koçu olarak ilk kez basının karşısına çıktı.Hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı aynı anda çalıştırmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Sırp antrenör,ifadelerini kullandı.Göreve getirilmesinden dolayı büyük onur duyduğunu dile getiren Alimpijevic,dedi.Takımda büyük değişiklikler yapmayı düşünmediğini vurgulayan Alimpijevic,şeklinde konuştu.Sırp çalıştırıcı, devşirme oyuncu konusu hakkında net konuştu:diyerek sözlerini noktaladı.