Dursun Özbek'ten transfer sorusuna cevap!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer sorusuna flaş bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten transfer sorusuna cevap!
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16 Ocak 2024 11:46
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer sorusuna flaş bir açıklamada bulundu.

Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde "Sol bek, Leo Dubois, Berkay Özcan, Bakasetas... Transferde son durum nedir?" sorusuna cevap verdi.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Takımdaki eksikleri biliyoruz. Bu eksikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Galatasaray Başkanı ayrıca, "Biraz sabrederseniz, kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz. Arkadaşlarım çalışmalarına devam ediyor." şeklinde konuştu.

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