Dursun Özbek'ten o fotoğrafa cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.
Olimpiyat oyunları üzerinden mesajlar veren Ekrem İmamoğlu "2027 Avrupa oyunlarında da karşılıklı imza aşamasında zaman dilimi işletiliyor. İstanbul'a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. İstanbul'un marka kulüpleri de ne büyük yoldaşımız olmalı. Niyet beyanımızı ortaya koyduktan sonra bu işin siyaseti partisi kurumu olmaz. Biz bunu inşa etmeye gayret ediyoruz." dedi.
"TÜRKİYE İÇİN HAYIRLISI OLSUN"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamasında şunları söyledi:
"Çok değerli bir konuğumuz var Sayın Ekrem İmamoğlu ziyaret etti. Kendisiyle hem Galatasaray ile ilgili hem de sportif konuları istişare ettik. Yaklaşık 1,5 sendir görevdeyim bu görev süresince ilişkilerimiz gayet iyiydi. Bildiğiniz gibi belediye seçimleri var ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Daha sonra da Galatasaray seçimi var. Bu dönemde İstanbul için en hayırlısını Sayın başkana da başarılar diliyorum. Hem 2027 Avrupa oyunları hem de 2036 Olimpiyat şehri olarak müracaatımız var. Ayrıca Galatasaray için önemli olan konulardan bir tanesi Paralimpik oyunlar için akademiler kuruyoruz. Bu manada hizmet verecek salonlar için belediyemizin desteğine ihtiyaç var. 31 Mart geliyor inşallah Türkiye için hayırlı bir sonuç çıkacak."
MURAT KURUM SORUSUNA YANIT
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisine sorulan, "Rakip aday Murat Kurum ziyaret ettiğinde bir cümleniz olmuştu, 'İstanbul için bir şans' demiştiniz. Ardından geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi çok eleştirildi. Siyasi renginizi belli ediyor musunuz? Söz hakkınız doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan diğer insanlara randevu vermediğiniz söyleniyor. Doğru mudur?" sorusuna, "Sorunun maksadı ve içeriği ile ilgili başka bir şey söylemek lazım. Sayın Başkanın ziyareti ile ilgili benim başkan olduğum dönemde, yaklaşık 1.5 seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisindeyiz. Galatasaray'ın projeleriyle ilgili verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla fotoğrafla ilgili sayın başkanın davetine de gittim. Gayrı ihtiyari bir hareket yani. Dolayısıyla söyleyeceğim, ifade edeceğim bir şeyim yok." cevabını verdi.
"3 BÜYÜK İLE İLETİŞİM HALİNDE OLDUK"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:
Biz İstanbul'un çok önemli markalarından olan üç büyük kulübümüzün her konusuyla sürekli iletişim halinde olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal olarak kulüplerimizle süreç işletmemizin zemini kolladık. Ben de kulüplerimizden karşılık gören bir diyalog gördüm. Biz de aynı şekilde 3 kulübümüzün de lehine çıkarına kollayan adımlar atmaya gayret ettik. İstanbul dünya markası Fenerbahçe'yi ziyaret etiğimde de söyledim. İstanbul'un dünya markası olan markaların başında da bu şehrin takımları geliyor. Bu sadece bu üç kulüp sadece futbol değil spor kültürü cemiyet yaşamı özel konumları olan kulüpler. Dolayısıyla onların bu toplumun başının tacı olduğunu biliyoruz.
Bazen iğneleyici sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece hiçbir problem yok. İnşallah hiçbir takımın birbirini çok canını sıkan hale dönüşmemesi dileğimiz. İnşallah sonucu güzel olur. Bizim Galatasaray kulübümüzde stat ve çevresi burada yapılacak spor kompleksi bir çok hususta da yürüyen teknik ilişkilerimiz var bu nedenle İBB'nin yetkili kadrolarıyla buradaydık. Onlar üzerinde de bilgi alışverişlerinde bulunduk. Planlı takvimli işleri takip ediyor arkadaşlarımız.
"KULÜPLER BİZİM YOLDAŞIMIZ OLMALI"
İstanbul'un dünya çapında spor oyunlarına ev sahipliği yapanında da çabalarımız var. Sağ olun onlar da özellik Sayın başkan bizim bu tür toplantılarımıza da eşlik ettiler. 2027 Avrupa oyunlarında da karşılıklı imza aşamasında zaman dilimi işletiliyor. İstanbul'a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. İstanbul'un marka kulüpleri de ne büyük yoldaşımız olmalı. Niyet beyanımızı ortaya koyduktan sonra bu işin siyaseti partisi kurumu olmaz. Biz bunu inşa etmeye gayret ediyoruz.
Sadece olimpiyat oyunları değil Paralimpik oyunlar meselesi var Galatasaray da bu konuda çok özeli bu branşlarla ilgili de dayanışmayı üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.
"KRAVATI SÖYLEMEDİN"
Toplantısı sonrası İmamoğlu'nun Fenerbahçe ziyareti sırasında söylediği, "On defa bana sarı-lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi valla" sözüne atıfta bulunan Özbek, "Kravatı söylemedin" dedi.
İmamoğlu cevap olarak "Hediyemi aldım evet" cevabını verdi.
Ekrem İmamoğlu, 34 numaralı Galatasaray'ın özel tasarım formasını aldıktan sonra programı noktaladı.
Olimpiyat oyunları üzerinden mesajlar veren Ekrem İmamoğlu "2027 Avrupa oyunlarında da karşılıklı imza aşamasında zaman dilimi işletiliyor. İstanbul'a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. İstanbul'un marka kulüpleri de ne büyük yoldaşımız olmalı. Niyet beyanımızı ortaya koyduktan sonra bu işin siyaseti partisi kurumu olmaz. Biz bunu inşa etmeye gayret ediyoruz." dedi.
"TÜRKİYE İÇİN HAYIRLISI OLSUN"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamasında şunları söyledi:
"Çok değerli bir konuğumuz var Sayın Ekrem İmamoğlu ziyaret etti. Kendisiyle hem Galatasaray ile ilgili hem de sportif konuları istişare ettik. Yaklaşık 1,5 sendir görevdeyim bu görev süresince ilişkilerimiz gayet iyiydi. Bildiğiniz gibi belediye seçimleri var ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Daha sonra da Galatasaray seçimi var. Bu dönemde İstanbul için en hayırlısını Sayın başkana da başarılar diliyorum. Hem 2027 Avrupa oyunları hem de 2036 Olimpiyat şehri olarak müracaatımız var. Ayrıca Galatasaray için önemli olan konulardan bir tanesi Paralimpik oyunlar için akademiler kuruyoruz. Bu manada hizmet verecek salonlar için belediyemizin desteğine ihtiyaç var. 31 Mart geliyor inşallah Türkiye için hayırlı bir sonuç çıkacak."
MURAT KURUM SORUSUNA YANIT
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisine sorulan, "Rakip aday Murat Kurum ziyaret ettiğinde bir cümleniz olmuştu, 'İstanbul için bir şans' demiştiniz. Ardından geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi çok eleştirildi. Siyasi renginizi belli ediyor musunuz? Söz hakkınız doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan diğer insanlara randevu vermediğiniz söyleniyor. Doğru mudur?" sorusuna, "Sorunun maksadı ve içeriği ile ilgili başka bir şey söylemek lazım. Sayın Başkanın ziyareti ile ilgili benim başkan olduğum dönemde, yaklaşık 1.5 seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisindeyiz. Galatasaray'ın projeleriyle ilgili verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla fotoğrafla ilgili sayın başkanın davetine de gittim. Gayrı ihtiyari bir hareket yani. Dolayısıyla söyleyeceğim, ifade edeceğim bir şeyim yok." cevabını verdi.
"3 BÜYÜK İLE İLETİŞİM HALİNDE OLDUK"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:
Biz İstanbul'un çok önemli markalarından olan üç büyük kulübümüzün her konusuyla sürekli iletişim halinde olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal olarak kulüplerimizle süreç işletmemizin zemini kolladık. Ben de kulüplerimizden karşılık gören bir diyalog gördüm. Biz de aynı şekilde 3 kulübümüzün de lehine çıkarına kollayan adımlar atmaya gayret ettik. İstanbul dünya markası Fenerbahçe'yi ziyaret etiğimde de söyledim. İstanbul'un dünya markası olan markaların başında da bu şehrin takımları geliyor. Bu sadece bu üç kulüp sadece futbol değil spor kültürü cemiyet yaşamı özel konumları olan kulüpler. Dolayısıyla onların bu toplumun başının tacı olduğunu biliyoruz.
Bazen iğneleyici sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece hiçbir problem yok. İnşallah hiçbir takımın birbirini çok canını sıkan hale dönüşmemesi dileğimiz. İnşallah sonucu güzel olur. Bizim Galatasaray kulübümüzde stat ve çevresi burada yapılacak spor kompleksi bir çok hususta da yürüyen teknik ilişkilerimiz var bu nedenle İBB'nin yetkili kadrolarıyla buradaydık. Onlar üzerinde de bilgi alışverişlerinde bulunduk. Planlı takvimli işleri takip ediyor arkadaşlarımız.
"KULÜPLER BİZİM YOLDAŞIMIZ OLMALI"
İstanbul'un dünya çapında spor oyunlarına ev sahipliği yapanında da çabalarımız var. Sağ olun onlar da özellik Sayın başkan bizim bu tür toplantılarımıza da eşlik ettiler. 2027 Avrupa oyunlarında da karşılıklı imza aşamasında zaman dilimi işletiliyor. İstanbul'a olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. İstanbul'un marka kulüpleri de ne büyük yoldaşımız olmalı. Niyet beyanımızı ortaya koyduktan sonra bu işin siyaseti partisi kurumu olmaz. Biz bunu inşa etmeye gayret ediyoruz.
Sadece olimpiyat oyunları değil Paralimpik oyunlar meselesi var Galatasaray da bu konuda çok özeli bu branşlarla ilgili de dayanışmayı üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.
"KRAVATI SÖYLEMEDİN"
Toplantısı sonrası İmamoğlu'nun Fenerbahçe ziyareti sırasında söylediği, "On defa bana sarı-lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi valla" sözüne atıfta bulunan Özbek, "Kravatı söylemedin" dedi.
İmamoğlu cevap olarak "Hediyemi aldım evet" cevabını verdi.
Ekrem İmamoğlu, 34 numaralı Galatasaray'ın özel tasarım formasını aldıktan sonra programı noktaladı.
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