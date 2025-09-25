25 Eylül
Lille-Brann
0-016'
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-116'
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
0-01'
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
0-00'
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Dursun Özbek'ten Liverpool mesajı

Galatasaray, yeni sezon formalarını Galatasaray Adası'nda düzenlenen lansman gecesiyle tanıttı. Başkan Dursun Özbek, hem Süper Lig hem de Liverpool maçı için mesajlar verdi.

calendar 25 Eylül 2025 19:35 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 19:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Dursun Özbek'ten Liverpool mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, 2025-2026 sezonu için hazırladığı yeni formalarını Galatasaray Adası'nda düzenlediği özel lansman gecesiyle tanıttı.
 
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek lansmanda açıklamalarda bulundu.
 
Özbek, hem Süper Lig hem de uluslararası arenadaki hedeflerine vurgu yaparak, camiaya birlik ve destek çağrısı yaptı:
 
"Çetin bir sezona giriyoruz. Dolayısıyla hem taraftarlarımızın hem de sponsorlarımızın bize verecekleri desteğin büyük bir önemi var. Bu desteğin büyüyerek devam etmesini istiyorum."
 
"GALATASARAY, KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK"
 
Süper Lig'de Alanyaspor, ardından da hafta içinde oynanacak Liverpool maçıyla zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray için başkan Özbek kararlı konuştu:
 
"Alanyaspor maçında da, Liverpool maçında da Galatasaray, her zaman olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacak."
 
7'DE 7 HEDEFİ VE LIVERPOOL'A MESAJ
 
Ligde yakalanan galibiyet serisinin devamını hedeflediklerini ifade eden Özbek, Avrupa arenasında da güçlü bir mesaj vermek istediklerini söyledi:
 
"Süper Lig'de 7'de 7 yaparak şampiyonluk yolunda bütün gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Liverpool maçı da bizim için çok önemli. Salı akşamı camiamıza güzel bir galibiyeti hediye etmek istiyoruz."
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.