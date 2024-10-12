Dursun Özbek'ten ezeli rakiplerine gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.
İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI
"Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için çok üzgünüz. Bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz final. 2. hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız."
"5. YILDIZ İÇİN HAZIRIZ"
"Art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Futbol takımımız milli maç arasına lider girdi. 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gurur içinde taşımaya hazırız."
"HASILAT REKORU KIRDIK"
"Tabloda gördüğünüz gibi 287 milyon euro, 9.8 milyar lira kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık."
"HASILATIMIZ 52 MİLYON EURO
"Kombine, VIP, loca hasılatımız 52 milyon euro'ya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41,614 kombineyi kısa zamanda bitiren taraftarımıza büyük teşekkür ediyorum. Onların katkısı, bu rekora ulaşılmasında katkı sağladı."
"REKOR KIRARAK DEVAM EDİYORUZ"
"Mağazıcılık... Sürekli büyüme halini 79 milyon euro'luk bir ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Geçen sezon 701 bin forma satış rakamına ulaştık. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu sene 412 bin forma sattık. 1 milyon forma satış hedefi için çalışıyoruz. Her Galatasaraylının orijinal forma alarak bu hedefe katkı sağlamasını hedefliyoruz."
"KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ"
"Büyümeyi sağlarken mali disiplini korumaya devam ediyoruz. Çalışan maliyetlerinin cirodaki payı düşmeye devam ediyor."
"BAŞARI, GELİRİ ARTIRDI"
"Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri geçen sene 75 milyon euro'ya ulaşarak rekor kırdı. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısı ve gelirini ciddi şekilde artırmıştır. Sadece formamız üzerindeki reklamlardan yaklaşık 25 milyon euro'ya ulaştık. Stadyum isim hakkı 9 milyon euro seviyelerine döndü. Saha kenarı reklamlarından önemli artış yakaladık."
"166 MİLYON EUROLUK KONSOLİDE GELİR"
"Rekor kırarak 5.2 milyar liralık, 166 milyon euro'luk dönem sonu konsolide net karı elde ettik. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor."
"BORCU 2.4 MİLYAR TL'YE DÜŞÜRDÜK"
"Gururla ifade etmek isterim ki, yüzde 50'ler seviyesindeki faize ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortama rağmen TL bazında finansal borçlarımız 20 sene boyunca ilk defa azalmıştır. Bu borcu 2.4 milyar TL'ye düşürdük."
"DERNEĞİN BORCU..."
"Derneğin Sportif AŞ'ye olan borcu... Bu rakamda henüz istediğimiz seviyede bir azalma sağlayamadık. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılmasıyla bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Yeni dönemde Kemerburgaz Tesislerimizi uzun süreliğine Sportif AŞ'ye kiralayarak bu borcu ödemeyi planlıyoruz."
KARABORSA BİLET İÇİN AÇIKLAMA
"Kombine ve bilet satışlarında kimsenin kafasında soru işareti kalmasın diye rakamları tüm detaylarıyla paylaşmak istiyorum. 2023/24 sezonunda iç sahada oynanan 29 maç için satılabilir 50,168 koltuk kalıyor. Bunların 41,614'ünü kombine olarak sattık. Bu satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8,554. Kombine devir ortalamamız 6,166. Bu rakamlar tüm sezon boyunca devredilen ve satılan koltukların ortalaması. Derbilerde bu devir rakamı 100'lere kadar da düşmektedir. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14,720 ortalamadır. 11,758 tanesi Passolig uygulaması üzerinden satılıyor. Kulübün dahli olan satış sayısı ortalama 1,549'dur. 1,549 bileti kulüp kimlere satıyor? Tabloda satılan kişiler vardır. Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var!"
"HER BİLETİN KAYDI KUYDU VAR"
"Satılan tek bir biletin bile kaydı kuydu var. Kime verilmiş, kimden talep gelmiş vs. Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü, söz konusu yakıştırmalara geldiğimiz zaman bunlarla ilgili bize bilgi ve belgelerin ulaşması halinde yapılacak araştırmayla olayları, failleri tespit etmek mümkün. Gelelim konumuza; kimse kusura bakmasın. Bu yapılanlar artık dedikodudur. Bir iddia olsaydı, sahibi gerekeni yapardı. Soruyorum bilgi belge var mı, oradan duydum, buradan işittim diyorlar, başka bir şey yok. Babamın oğlu olsun, yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etti. Sonuçlarını göreceğiz. Biraz sabırlı olun. İfade etmeye çalıştım, konuyu son derece önemli buluyoruz ve konunun üzerine gitmekte son derece kararlıyız. Hukuki süreç dışında KPGM firmasıyla usulsüzlük denetimi konusunda anlaştık. Bundan ayrı olarak denetim kurulumuz incelemelerini yapıyor."
"ALGI YAPILIYOR, SORUMLUSU BİZ MİYİZ?"
"Öyle bir duruma düştük ki, karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bir soru sormak istiyorum, 18 kişiye soruşturma var gibi başlayıp, sonra yönetimdeki arkadaşlarımı bu konunun içine sokmaya çalışan dedikoduları yapanlar Galatasaray'a verdikleri zararı hiç düşünüyorlar mı? Bu konu hem yönetim hem sizler hem camia için çok önemli. Yönetim olarak gerekli tüm araştırmaları yapıyoruz. Gerekli müracaatları yaptık. İç araştırma, profesyonel firmanın araştırılması, hukuğa gitmek, savcılığa duyuruda bulunmak. Bu konu konuşuldukça Galatasaray daha büyük zarar görecektir. Sabırlı olalım. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Savcılığın çalışmaları nihayetlenmek üzeredir. Onun sonucuna göre tartışıp konuşmakta fayda var. Bir suçlu varsa cezasını görecektir."
"RAKİPLERİMİZ SPONSORLUKTAN ÇOK KORKMUŞ"
"Forma sırt sponsorluğumuz... Biz bu sözleşmeyi 15 Eylül'de imzaladık. Sözleşmeyi imzaladığımız şirket, Avrupa'da birçok kulüple de benzer sözleşmeleri imzalayan dijital spor haber portalı. Biz bu sözleşme için TFF'den yazılı onay aldık. 17 Eylül'de bir takım iddialar ortaya atılınca dedik ki sözleşmeyi askıya alalım, konu netleşsin, sonra devam ederiz. 30 Eylül'de TFF vermiş olduğu izni iptal etti, biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Hiç kimse bu olayı tahrif etmeye çalışmasın.
RAKİPLERE GÖNDERME
Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmemizden çok korkmuşlar, sabah akşam konuşuyorlar. Biz bu sponsorluktan 1 kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan hesabı bile sorulmayan sponsorluk desteklerine karşın kazanmaya devam ederiz, hiç merak etmesinler."
"BU BİR GURUR VESİLESİ"
"Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin TEM'e bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Bu heykel o bölgeden geçen her Galatasaraylı için gurur vesilesi olacak."
İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI
"Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için çok üzgünüz. Bu üzüntüyü bir başarı hikayesine çevirmek için yeni bir fırsat var. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimiz final. 2. hafta sonunda 36 takım arasında 8. sıradayız."
"5. YILDIZ İÇİN HAZIRIZ"
"Art arda çok önemli maçlar oynayacağız. Bu maçlarda taraftarlarımızın desteğiyle hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Futbol takımımız milli maç arasına lider girdi. 25. şampiyonluğumuzu kazanmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 5. yıldızı formamızda gurur içinde taşımaya hazırız."
"HASILAT REKORU KIRDIK"
"Tabloda gördüğünüz gibi 287 milyon euro, 9.8 milyar lira kulüp tarihimizin konsolide hasılat rekorunu kırdık."
"HASILATIMIZ 52 MİLYON EURO
"Kombine, VIP, loca hasılatımız 52 milyon euro'ya ulaştı. Kombine fiyatları 4 katına çıkmasına rağmen satışa çıkan 41,614 kombineyi kısa zamanda bitiren taraftarımıza büyük teşekkür ediyorum. Onların katkısı, bu rekora ulaşılmasında katkı sağladı."
"REKOR KIRARAK DEVAM EDİYORUZ"
"Mağazıcılık... Sürekli büyüme halini 79 milyon euro'luk bir ciro ile rekor kırarak devam ediyoruz. Geçen sezon 701 bin forma satış rakamına ulaştık. Tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu sene 412 bin forma sattık. 1 milyon forma satış hedefi için çalışıyoruz. Her Galatasaraylının orijinal forma alarak bu hedefe katkı sağlamasını hedefliyoruz."
"KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ"
"Büyümeyi sağlarken mali disiplini korumaya devam ediyoruz. Çalışan maliyetlerinin cirodaki payı düşmeye devam ediyor."
"BAŞARI, GELİRİ ARTIRDI"
"Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri geçen sene 75 milyon euro'ya ulaşarak rekor kırdı. Futbol takımımızın başarıları, formamızdaki sponsor sayısı ve gelirini ciddi şekilde artırmıştır. Sadece formamız üzerindeki reklamlardan yaklaşık 25 milyon euro'ya ulaştık. Stadyum isim hakkı 9 milyon euro seviyelerine döndü. Saha kenarı reklamlarından önemli artış yakaladık."
"166 MİLYON EUROLUK KONSOLİDE GELİR"
"Rekor kırarak 5.2 milyar liralık, 166 milyon euro'luk dönem sonu konsolide net karı elde ettik. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoru ifade ediyor."
"BORCU 2.4 MİLYAR TL'YE DÜŞÜRDÜK"
"Gururla ifade etmek isterim ki, yüzde 50'ler seviyesindeki faize ve içinde bulunduğumuz enflasyonist ortama rağmen TL bazında finansal borçlarımız 20 sene boyunca ilk defa azalmıştır. Bu borcu 2.4 milyar TL'ye düşürdük."
"DERNEĞİN BORCU..."
"Derneğin Sportif AŞ'ye olan borcu... Bu rakamda henüz istediğimiz seviyede bir azalma sağlayamadık. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılmasıyla bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Yeni dönemde Kemerburgaz Tesislerimizi uzun süreliğine Sportif AŞ'ye kiralayarak bu borcu ödemeyi planlıyoruz."
KARABORSA BİLET İÇİN AÇIKLAMA
"Kombine ve bilet satışlarında kimsenin kafasında soru işareti kalmasın diye rakamları tüm detaylarıyla paylaşmak istiyorum. 2023/24 sezonunda iç sahada oynanan 29 maç için satılabilir 50,168 koltuk kalıyor. Bunların 41,614'ünü kombine olarak sattık. Bu satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8,554. Kombine devir ortalamamız 6,166. Bu rakamlar tüm sezon boyunca devredilen ve satılan koltukların ortalaması. Derbilerde bu devir rakamı 100'lere kadar da düşmektedir. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14,720 ortalamadır. 11,758 tanesi Passolig uygulaması üzerinden satılıyor. Kulübün dahli olan satış sayısı ortalama 1,549'dur. 1,549 bileti kulüp kimlere satıyor? Tabloda satılan kişiler vardır. Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var!"
"HER BİLETİN KAYDI KUYDU VAR"
"Satılan tek bir biletin bile kaydı kuydu var. Kime verilmiş, kimden talep gelmiş vs. Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü, söz konusu yakıştırmalara geldiğimiz zaman bunlarla ilgili bize bilgi ve belgelerin ulaşması halinde yapılacak araştırmayla olayları, failleri tespit etmek mümkün. Gelelim konumuza; kimse kusura bakmasın. Bu yapılanlar artık dedikodudur. Bir iddia olsaydı, sahibi gerekeni yapardı. Soruyorum bilgi belge var mı, oradan duydum, buradan işittim diyorlar, başka bir şey yok. Babamın oğlu olsun, yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etti. Sonuçlarını göreceğiz. Biraz sabırlı olun. İfade etmeye çalıştım, konuyu son derece önemli buluyoruz ve konunun üzerine gitmekte son derece kararlıyız. Hukuki süreç dışında KPGM firmasıyla usulsüzlük denetimi konusunda anlaştık. Bundan ayrı olarak denetim kurulumuz incelemelerini yapıyor."
"ALGI YAPILIYOR, SORUMLUSU BİZ MİYİZ?"
"Öyle bir duruma düştük ki, karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bir soru sormak istiyorum, 18 kişiye soruşturma var gibi başlayıp, sonra yönetimdeki arkadaşlarımı bu konunun içine sokmaya çalışan dedikoduları yapanlar Galatasaray'a verdikleri zararı hiç düşünüyorlar mı? Bu konu hem yönetim hem sizler hem camia için çok önemli. Yönetim olarak gerekli tüm araştırmaları yapıyoruz. Gerekli müracaatları yaptık. İç araştırma, profesyonel firmanın araştırılması, hukuğa gitmek, savcılığa duyuruda bulunmak. Bu konu konuşuldukça Galatasaray daha büyük zarar görecektir. Sabırlı olalım. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Savcılığın çalışmaları nihayetlenmek üzeredir. Onun sonucuna göre tartışıp konuşmakta fayda var. Bir suçlu varsa cezasını görecektir."
"RAKİPLERİMİZ SPONSORLUKTAN ÇOK KORKMUŞ"
"Forma sırt sponsorluğumuz... Biz bu sözleşmeyi 15 Eylül'de imzaladık. Sözleşmeyi imzaladığımız şirket, Avrupa'da birçok kulüple de benzer sözleşmeleri imzalayan dijital spor haber portalı. Biz bu sözleşme için TFF'den yazılı onay aldık. 17 Eylül'de bir takım iddialar ortaya atılınca dedik ki sözleşmeyi askıya alalım, konu netleşsin, sonra devam ederiz. 30 Eylül'de TFF vermiş olduğu izni iptal etti, biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Hiç kimse bu olayı tahrif etmeye çalışmasın.
RAKİPLERE GÖNDERME
Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmemizden çok korkmuşlar, sabah akşam konuşuyorlar. Biz bu sponsorluktan 1 kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan hesabı bile sorulmayan sponsorluk desteklerine karşın kazanmaya devam ederiz, hiç merak etmesinler."
"BU BİR GURUR VESİLESİ"
"Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin TEM'e bakan köşesine konmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret'in yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki heykellerinin yapımına başladık. Bu heykel o bölgeden geçen her Galatasaraylı için gurur vesilesi olacak."