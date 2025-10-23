23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Dursun Özbek: "Güzel günler bizi bekliyor"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt galibiyetiyle ilgili konuştu.

calendar 23 Ekim 2025 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 19:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek: 'Güzel günler bizi bekliyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt galibiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklandıklarını söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün üyesi İbrahim Hatipoğlu ve divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, mezun oldukları İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesinin öğrencileriyle Gümüşsuyu Kampüsü'nde bir araya eldi.

Buluşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde dün Bodo/Glimt karşısında aldıkları galibiyete değinerek, "Galatasaray olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklandık. Dün akşam da güzel bir maç izledik. Galatasaray, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeyi kendine hedef koydu. Bu hedefe de arkadaşlarımla beraber yürüyoruz." diye konuştu.

Dursun Özbek, İTÜ Makina Fakültesinden 1974 yılında mezun olduğunu belirterek, "Burada hatıralarım var. Buradaki kardeşlerim bizi davet etti. Onlarla sohbet etmeye geldik. 51 yıl önce bu kapıdan geçmiştik. Çok özel bir yer benim için. 1969-1974 yılları arasında İTÜ'de amatör olarak futbol oynamıştım. Birçok hatıram var. 8 sene de İTÜ SK'de yöneticilik yaptım. Basketbolda Türkiye şampiyonu olmuştuk. Futbol şubesi de bana bağlıydı. Hatıram çok. Benim için gerçekten özel bir gün." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.