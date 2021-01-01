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Durant: "Vay be! Yaşlanıyoruz..."

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, genç oyuncuların oyununu taklit etmeye çalıştığını gördüğünde "yaşlandığını" fark ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, genç oyuncuların oyununu taklit etmeye çalıştığını gördüğünde "yaşlandığını" fark ettiğini söyledi.

'Knuckleheads' isimli podcast'in yakın tarihli bir bölümünde Durant, diğer oyuncuların oyununun bazı taraflarını kendi beceri setlerine uygulamalarının nasıl bir his olduğunu şu şekilde açıkladı:

"Ben zamanında Dermarr Johnson, Jonathan Bender, Jermaine O'Neal, Kevin Garnett, Rasheed Wallace ve Tayshaun Prince gibi adamların yaptıklarını kendime özgü bir şekilde uygulamaya çalışıyordum... benden sonraki adamlar da aynısını yapıyor.

Başka adamların bana 'Seni küçükken izledim' demeleri, aynı şeyi çocukken başkalarına söylemiş biri olarak bazen buruk bir his veriyor, çünkü kendi kendime 'Vay be, yaşlanıyorum...' diyorum."

Durant bu sezon maç başına 28.6 sayı, 7.5 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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