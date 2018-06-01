Durant: "Seneye de %100 Warriors'tayım"

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Bu sezon sonunda serbest oyuncu olma şansı bulunan Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, takımdan ayrılmayacağına "%100" emin olduğunu söyledi.Durant, kendisine bu konuyla ilgili soru yöneltildiğinde şu yanıtı verdi:Muhabirdiye sorduğunda iseyanıtını veren Durant, şunları da ekledi:Durant, sezonda 26.1 sayı, 5.4 asist ve 6.7 ribaund ortalamalarla oynuyor.