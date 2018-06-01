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Durant: "Seneye de %100 Warriors'tayım"

Bu sezon sonunda serbest oyuncu olma şansı bulunan Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, takımdan ayrılmayacağına "%100" emin olduğunu söyledi.

Bu sezon sonunda serbest oyuncu olma şansı bulunan Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, takımdan ayrılmayacağına "%100" emin olduğunu söyledi.

Durant, kendisine bu konuyla ilgili soru yöneltildiğinde şu yanıtı verdi:

"Şimdi de bunu mu konuşacağız? Bunu düşünmüyorum bile. Buradayım. Aklımdan bile geçmedi."

Muhabir "Bunu daha basitleştirmek gerekirse, önümüzdeki sezon %100 Warriors'la mı olacaksın?" diye sorduğunda ise "Evet." yanıtını veren Durant, şunları da ekledi:

"Son iki yılda tek yıllık bir kontrat yapmak mantıklıydı. Daha kararlı hissetmek için yakın zamanda bir uzun dönem anlaşması da imzalamak isteyeceğime eminim."

Durant, sezonda 26.1 sayı, 5.4 asist ve 6.7 ribaund ortalamalarla oynuyor.




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