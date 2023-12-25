Dünyaca ünlü sporcu Müslüman oldu!

Dünyaca ünlü boksör Gervonta Davis, şehadet getirerek Müslüman oldu. Ünlü sporcunun yeni bir yaşantıya geçtiği o anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Dünyaca ünlü sporcu Müslüman oldu!
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25 Aralık 2023 12:21
Profesyonel boksör Gervonta Davis, kameralar önünde şehadet getirerek Müslüman olduğunu açıkladı.

ABD'li sporcunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

X hesabından paylaşım yapan Müslüman boksörler Davis'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öte yandan ünlü sporcunun hayranları da sosyal medyadan paylaşım yaparak Davis'e yeni hayatı için birçok mesaj attı.

DAVİS'E MESAJ YAĞMURU: İSLAM SİZİ HOŞ KARŞILIYOR

"İslam sizi hoş karşılıyor Bay Davis"

"Allah onu kötülüklerden korusun ve onu bu hayatın ve ahiretin ona sunabileceği en iyiye yönlendirsin. Amin."

"Devin olmayı o kadar çok istiyor ki""Vay be ne güzel bir sürpriz Elhamdulillah"

"Boksla ilgilendiğim bir dönemde favori boksörümdü. Allah onun hidayetini artırsın"

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