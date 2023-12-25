Dünyaca ünlü sporcu Müslüman oldu!

Profesyonel boksör Gervonta Davis, kameralar önünde şehadet getirerek Müslüman olduğunu açıkladı.
ABD'li sporcunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
X hesabından paylaşım yapan Müslüman boksörler Davis'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
Öte yandan ünlü sporcunun hayranları da sosyal medyadan paylaşım yaparak Davis'e yeni hayatı için birçok mesaj attı.
DAVİS'E MESAJ YAĞMURU: İSLAM SİZİ HOŞ KARŞILIYOR
"İslam sizi hoş karşılıyor Bay Davis"
"Allah onu kötülüklerden korusun ve onu bu hayatın ve ahiretin ona sunabileceği en iyiye yönlendirsin. Amin."
"Devin olmayı o kadar çok istiyor ki""Vay be ne güzel bir sürpriz Elhamdulillah"
"Boksla ilgilendiğim bir dönemde favori boksörümdü. Allah onun hidayetini artırsın"
ABD'li sporcunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
X hesabından paylaşım yapan Müslüman boksörler Davis'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
Öte yandan ünlü sporcunun hayranları da sosyal medyadan paylaşım yaparak Davis'e yeni hayatı için birçok mesaj attı.
DAVİS'E MESAJ YAĞMURU: İSLAM SİZİ HOŞ KARŞILIYOR
"İslam sizi hoş karşılıyor Bay Davis"
"Allah onu kötülüklerden korusun ve onu bu hayatın ve ahiretin ona sunabileceği en iyiye yönlendirsin. Amin."
"Devin olmayı o kadar çok istiyor ki""Vay be ne güzel bir sürpriz Elhamdulillah"
"Boksla ilgilendiğim bir dönemde favori boksörümdü. Allah onun hidayetini artırsın"
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