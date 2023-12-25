Dünyaca ünlü sporcu Müslüman oldu!

Profesyonel boksör Gervonta Davis, kameralar önünde şehadet getirerek Müslüman olduğunu açıkladı.



ABD'li sporcunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.



X hesabından paylaşım yapan Müslüman boksörler Davis'e hayırlı olsun dileklerini iletti.



Öte yandan ünlü sporcunun hayranları da sosyal medyadan paylaşım yaparak Davis'e yeni hayatı için birçok mesaj attı.



DAVİS'E MESAJ YAĞMURU: İSLAM SİZİ HOŞ KARŞILIYOR



"İslam sizi hoş karşılıyor Bay Davis"



"Allah onu kötülüklerden korusun ve onu bu hayatın ve ahiretin ona sunabileceği en iyiye yönlendirsin. Amin."



"Devin olmayı o kadar çok istiyor ki""Vay be ne güzel bir sürpriz Elhamdulillah"



"Boksla ilgilendiğim bir dönemde favori boksörümdü. Allah onun hidayetini artırsın"





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