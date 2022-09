Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı başlıyor

Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl madalya rekoru kıran milli güreşçiler, bu kez Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer almaya çalışacak.



Dünya Güreş Şampiyonası 10 Eylül Cumartesi günü başkent Belgrad'da başlayacak. Dokuz gün sürecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette müsabakalar yapılacak.



Zorlu şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek Türkiye'yi, Sırbistan'da 30 milli güreşçi temsil edecek.



Milliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 17 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etmişti.



Avrupa şampiyonalarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşan milli takım, başarısını Dünya Şampiyonası'nda sürdürmeye çalışacak.



Şampiyona grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak



Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk olarak Grekoromen Milli Takımı, ardından Kadın Milli Takımı, son olarak Serbest Milli Takımı mindere çıkacak.



Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 72, 77 ve 87 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.



Türkiye'yi 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda ise Ali Cengiz temsil edecek.



Rıza Kayaalp yeni rekor için mindere gelecek



Kariyerinde 11 kezle en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli güreşçi olan Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonu olması durumunda bir kez daha Türk güreş tarihine adını yazdıracak.



Rıza, Sırbistan'da altın madalya kazanması halinde 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçecek.



Türkiye'nin en önemli altın madalya umutlarından Rıza, büyüklerde en fazla dünya şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanını, serbest stilde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hüseyin Akbaş ile paylaşıyor.



Rıza Kayaalp 2011 İstanbul, 2015 Las Vegas, 2017 Paris ve 2019 Nur Sultan'da dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.



Milli güreşçinin kariyerinde 11 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğunun yanı sıra bir olimpiyat ikinciliği ve iki olimpiyat üçüncülüğü bulunuyor.



Taha en son 2015'te dünya şampiyonu oldu



Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.



Son dünya şampiyonluğunu 2015'te Las Vegas'ta elde eden Taha, 2017 ve 2019'da finalde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilerek gümüş madalyada kalmıştı.



Tokyo Olimpiyatları'ndan üçüncülükle dönen ve Norveç'in başkenti Oslo'da geçen yıl yapılan Dünya Şampiyonası'nda da bronz madalya alan Taha, bu yıl Macaristan'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak morallenmişti.



Ay-yıldızlı kafilede olimpiyat şampiyonluğu bulunan tek güreşçi olan Taha, 2015'in yanı sıra 2014'te Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.



Metehan yeniden adından söz ettirmeye çalışacak



Avrupa'da altın madalyası bulunmayan ancak dünya şampiyonalarında gösterdiği performansla dikkati çeken Metehan Başar, üçüncü dünya şampiyonluğunu hedefliyor.



2017 Paris ve 2018 Budapeşte'de dünya şampiyonu olan Metehan, bu başarısını daha sonra sürdüremedi.



Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün uzağında kalan Metehan, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olarak adından yine söz ettirmeyi amaçlıyor.



İlklerin kadını Yasemin Adar



Türk güreş tarihinde kadınlarda dünya şampiyonluğu yaşayan tek isim olan Yasemin Adar Yiğit, Sırbistan'da Türkiye'nin madalya umutlarından olacak.



2017 Paris'te altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine geçen Yasemin'in kariyerinde ayrıca 5 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.



Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak bir kez daha tarihe adını yazdırmıştı.



Evin'in yokluğunda kardeşi mücadele edecek



Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, sakatlığı nedeniyle Dünya Şampiyonası'nda mücadele edemeyecek.



Dünya üçüncüsü Evin, kariyerinde büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğu sevincini bu yıl kadınlar 50 kiloda Budapeşte'de yaşamıştı.



Sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Evin'in yerine Dünya Şampiyonası'na kardeşi Zehra Demirhan katılacak. Zehra, geçen yıl Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı.



20 milli güreşçi seribaşı



Dünya Güreş Şampiyonası'nda 20 milli güreşçi, seribaşı listede yer aldı.



Grekoromen stilde 8, erkekler serbest stilde 7, kadınlarda da 5 milli güreşçi, seribaşı oldu.



Seribaşı olarak her sıklette belirlenen 8 sporcu, çeyrek final müsabakalarına kadar birbirleriyle karşılaşmayacak.



Milliler, Oslo ve Nur Sultan'da 4 madalya kazanmıştı



Norveç'in başkenti Oslo'da geçen yıl Tokyo Olimpiyatları'nın ardından düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya elde etmişti.



Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın katılmadığı şampiyonada milli güreşçilerden Burhan Akbudak gümüş, Taha Akgül, Fazlı Eryılmaz ve Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya almıştı.



Tokyo Olimpiyatları öncesi Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen 2019 Dünya Şampiyonası'ndan ise milliler 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla dönmüştü.



Türkiye'ye tek altın madalyayı Rıza Kayaalp kazandırırken, Taha Akgül ve Süleyman Atlı gümüş, Cenk İldem bronz madalya elde etmişti.



Dünya Şampiyonası kadrosu



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:



Grekoromen:



Ekrem Öztürk (55 kilo)



Kerem Kamal (60 kilo)



Ahmet Uyar (63 kilo)



Murat Fırat (67 kilo)



Selçuk Can (72 kilo)



Yunus Emre Başar (77 kilo)



Burhan Akbudak (82 kilo)



Ali Cengiz (87 kilo)



Metehan Başar (97 kilo)



Rıza Kayaalp (130 kilo)



Kadınlar:



Zehra Demirhan (50 kilo)



Zeynep Yetgil (53 kilo)



Elvira Kamaloğlu (55 kilo)



Bediha Gün (57 kilo)



Ebru Dağbaşı (59 kilo)



Yağmur Çakmak (62 kilo)



Aslı Demir (65 kilo)



Nesrin Baş (68 kilo)



Buse Çavuşoğlu (72 kilo)



Yasemin Adar Yiğit (76 kilo)



Serbest stil:



Muhammet Karavuş (57 kilo)



Süleyman Atlı (61 kilo)



Cavit Acar (65 kilo)



Servet Çoşkun (70 kilo)



Soner Demirtaş (74 kilo)



Muhammet Akdeniz (79 kilo)



Fatih Erdin (86 kilo)



Feyzullah Aktürk (92 kilo)



Mücahit Çelik (97 kilo)



Taha Akgül (125 kilo)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ