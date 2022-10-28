Dubois: "Katar kadrosuna girmeyi bekliyorum"

Galatasaraylu Leo Dubois, Katar'da başlayacak 2022 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosuna gireceğine inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dubois: 'Katar kadrosuna girmeyi bekliyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2022 00:05
Galatasaray'ın Fransız beki Leo Dubois, Milli Takım'la Katar'daki Dünya Kupası'na çağırılma hedefini sürdürdüğünü açıkladı.

L'Equipe'e konuşan Dubois yaptığı açıklamada çalışmalarını Katar'a gidecek gibi sürdürdüğünü belirterek, "Orada olmayı ben de istiyorum. Mantık olarak bakarsam orada olabileceğimi biliyorum. İki uluslararası turnuvada da deneyimim var." ifadelerini kullandı.

Takım kadrosunun açıklanacak 9 Kasım tarihini iple çektiğini belirten Dubois, "O gün ben de televizyon karşısında olacağım. Tamamen performansıma odaklanmış durumdayım. Yeniden Milli formayı giyebilmek için her gün sakince çalışmalarımı sürdürüyorum" diye konuştu.

Daha önce Fransa formasını 13 kez giyen Dubois, bu maçlarda 2 asist kaydetmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ