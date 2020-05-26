Drummond'dan büyük cömertlik: 1000 dolarlık bahşiş!

FLORIDA'DA BU BİR İLK OLMADI

Cleveland Cavaliers yıldızı Andre Drummond, Florida'da bir restoranda bir garson için 1.000 dolarlık bir bahşiş bıraktı.Delray Beach'teki Che Restaurant'ta garsonluk yapan Kassandra Diaz, 164 dolarlık bir hesapta 1.000 dolarlık bir bahşiş bıraktığını görünceye kadar, müşterinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.Diaz, Instagram hesabındaifadelerini kullandı.Bu sezon 27 milyon dolardan fazla maaşı olan Drummond,şeklinde yanıt verdi ve restorana misafirperverliği için teşekkür etti.Palm Beach County'deki restoranlar iki hafta önce %25 kapasitede yeniden açılmıştı ve Diaz, restoranın geçen hafta boyunca "oldukça yavaş" işlediğini belirtti.Diaz, paylaşımınaaçıklamasını yazdı.Che'nin genel müdürü Daniela Sujoy, Diaz'ın tüm bahşişi kendisinin alabileceğini söyledi.Drummond'un nezaket eylemi, eski NFL yıldızı Chad Johnson'ın geçen hafta 37 dolarlık bir hesaba 1.000 dolar bahşiş bırakmasının ardından, bir Florida restoranında bu ay dikkat çeken ikinci büyük armağan oldu.