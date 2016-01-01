Draymond: "Bu olay, beni 2016'daki uzaklaştırma cezasından daha çok üzdü"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, Charlotte Hornets karşılaşmasında oyundan atılmasına, 2016 Finalleri'nde aldığı uzaklaştırma cezasından daha fazla üzüldüğünü söyledi.



Draymond, Warriors'ın Hornets'a birkaç gün önce yenildiği karşılaşmanın son bölümünde, ekibi bitime 9.3 saniye kala iki sayı öndeyken iki teknik faul almış ve oyundan atılmıştı. Bunun sonrasında Charlotte guardı Terry Rozier iki serbest atış kullanmış ve ardından maçı kazandıran şutu sokmuştu.



Koçu Steve Kerr'ün "ileri gittiğini" söylediği Green, bu durum hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Kesinlikle hatalıydım. Ve bunu aldığım ilk teknik faul için demiyorum. Ama durum ne olursa olsun, ikinciyi almamam gerekirdi.



Ve bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğradım, ki hala hayal kırıklığına uğramış durumdayım, çünkü tüm bu olan bitenler beni cidden rahatsız etmiş durumda. Hatta bunun beni, 2016 NBA Finalleri'nin 5'inci maçı için uzaklaştırma cezası almaktan daha çok rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Etmesinin sebebi ise, o konuyla ilgili farklı görüşlerinizin olabilmesiydi. Benim de kesinlikle var. Ama özellikle bu durum için konuşursak, kontrol tamamen benim elimdeydi ve bu kontrolü de kaybettim. Karşılığında da benim ve takım arkadaşlarımın maçı kazanmasına engel olmuş oldum."



