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Dragic: "Jimmy sayesinde Finallere kaldık"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic, takım arkadaşı Jimmy Butler'ı övdü ve "Onun sayesinde Finallere kaldık" şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in veteran oyuncusu Goran Dragic, takım arkadaşı Jimmy Butler'ı övdü ve "Onun sayesinde Finallere kaldık" şeklinde konuştu.

Dragic, The Athetic'ten Shams Charania'ya, Heat'i 2020 NBA Finalleri'ne çıkaranın Butler olduğunu söyleyerek, kendisini "muazzam bir oyuncu ve inanılmaz bir takım arkadaşı" olarak niteledi:

"O müthiş bir oyuncu, inanılmaz bir takım arkadaşı. Sanırım bu Miami'nin sahip olduğu kültür sayesinde. Koç Spo (Erik Spoelstra) ve diğer koçlar, senin konuşmanı isterler. Bir sohbete girmeni isterler. Bazen çok hoş ve nazikçe olmaz. Ama bu, ekip olarak ilerlemek adına güzel bir şey.

Jimmy de böyle bir adamdır. İşinizi yapmıyorsanız, doğrudan yüzünüze söyler. Bu takımdaki herkes de bunu anlar. Belki önceki takımlarındaki oyuncular biraz hassas oldukları için, onunla sorunları olmuştur. Ekibimizdeki hiç kimse bu sorunu yaşamadı. Sahada harika bir lider ve rekabetçi bir adam. Onun sayesinde Finallere kalmıştık."


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