Dominik Livakovic'in mutlu günü

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic baba oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dominik Livakovic'in mutlu günü
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08 Ocak 2024 22:52
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, baba oldu.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli file bekçisinin erkek çocukları olduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın başarılı oyuncularından Dominik Livaković baba oldu.

Dominik ve Helena Livaković çiftini dünyaya gelen erkek bebekleri için tebrik ediyor, Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyoruz."





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