SON ANLAR NEFES KESTİ

27 YIL SONRA BİR İLK!

BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

RACHID GHEZZAL 5 MAÇ SONRA

GEDSON İLK KEZ YEDEK



KALE ERSİN'E EMANET

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

7 İSMİN İLK HEYECANI

FENERBAHÇE'DE 3 RÖTUŞ

JORGE JESUS'UN İLK DERBİSİ

SERDAR AZİZ GERİ DÖNDÜ

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

ZAJC KADRODA YER ALMADI

FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMADI

VALENCIA'NIN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARDA

WEGHORST ATTI, BAYRAK HAVADA

FENERBAHÇE TEHLİKESİ

TAYYİP TALHA GOLE YAKLAŞTI

DÜŞÜK TEMPO

3 İSİM DEĞİŞTİ

VALERIEN ISMAEL'DEN DE HAMLE

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

DİREKTEN DÖNDÜ!

SESSİZ DERBİ

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbi maçta karşı karşıya geldi.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada iki takımın da hücumları sonuç vermedi. Mücadele 0-0 sona erdi.Weghorst ile attığı bir gol ofsayta takılan Beşiktaş'ın, derbi boyunca 7 kez ofsayta yakalanması dikkat çekti.Beşiktaş son anlarda Weghorst ile iki kez gole yaklaştı. Hollanda futbolcu önce kafayı dışarı vurdu. Ardından direği geçemedi.Bu sonucun ardından Beşiktaş 15 puana yükseldi. Süper Lig'de 7 maç yapan Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına gidecek. Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.1994/95 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş'ın ev sahipliği yaptığı bir Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. O karşılaşmada da iki takımın başında yabancı teknik adamlar bulunuyordu. Söz konusu sezonda Beşiktaş'ı Christoph Daum, Fenerbahçe'yi ise Tomislav Ivic çalıştırıyordu.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde, ligde oynanan son İstanbulspor maçı kadrosuna göre iki değişiklik yaptı.İstanbulspor maçındaki savunma hattını bozmayan Ismael, orta sahada ise Gedson Fernandes'i kulübeye çekerek Dele Alli'yi görevlendirdi.Ismael, sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou'nun yokluğunda ise Nathan Redmond'a hücum bölgesinin solunda forma verdi. Böylece Redmond ilk kez bir maça ilk 11'de çıkmış oldu.Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maçlık aranın ardından takıma döndü.Ligin ilk 2 maçında görev yapan ve 2 gol katkısı veren tecrübeli oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında forma giyememişti.Hafta içinde bireysel antrenmanlara başlayan Ghezzal, derbiye yedek kulübesinde başladı.Gedson Fernandes, bu sezon ilk kez bir maçta yedek soyundu.Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu, geride kalan 7 haftanın tamamında forma giyerken, 607 dakika sahada kaldı.Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımın kalesini Ersin Destanoğlu'na emanet etti.Ligin ilk 4 haftasında kaleye geçen ama daha sonra iki maçta kaleyi Emre Bilgin'e kaptıran Ersin, İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden Beşiktaş kalesine geçmişti.Derbiden bir gün önce kulübüyle sözleşme uzatan 21 yaşındaki oyuncu, kaleyi koruyan isim oldu.Geçen sezonki ağır sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın bir diğer kalecisi Mert Günok ise bu sezon ilk kez takımda yer aldı ve maça kulübede başladı.Beşiktaşlı taraftarlar derbi maça büyük ilgi gösterdi.Vodafone Park'taki mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar, rakip takım tribünleri olarak adlandırılan bölümü de doldurdu. Karşılaşmaya basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.Statta basın mensuplarına ayrılan kontenjanın tamamı dolarken, Türkiye Spor Yazarları Derneği karşılaşmaya 7'si yabancı 213 basın mensubu akredite etti.Bu sezon Beşiktaş'a transfer olan 7 futbolcu ilk kez siyah-beyazlı formayla derbi heyecanı yaşadı.Beşiktaş'ta, Romain Saiss, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst ve Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe maçıyla ilk derbilerine çıktı.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, takımının son oynadığı Alanyaspor müsabakasına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Alanyaspor ilk 11'inden Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundurdu.68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique'yi ilk 11'de görevlendirdi.Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi yedekler arasında yer aldı.Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbi deneyimi yaşadı.Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi heyecanına Beşiktaş deplasmanında tanık oldu.Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından forma giydi.Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Serdar, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı.Sakatlığının ardından kadroya dönen ama hiç süre almayan Serdar, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu.31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan maçtan 75 gün sonra formasına kavuştu.Fenerbahçe, derbide 2 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, kadroda yer almadı.Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu, milli takımdan en geç dönen isim olması sebebiyle kadroya alınmadı.Teknik direktör Jesus'un, Zajc'ı, takımla sadece 2 antrenmana çıkması sebebiyle Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosuna almadığı öğrenildi.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide sarı-lacivertli taraftarlar yer almadı.Kulüplerin anlaşmasının ardından İl Güvenlik Kurulu kararıyla Vodafone Park'taki karşılaşmayı sadece ev sahibi takım seyircileri yerinde takip etti.Fenerbahçe, karşılaşmanın 9. dakikasında etkili oldu. Enner Valencia'nın ceza sahası dışından yaptığı sert şut az farkla dışarı gitti.Beşiktaş, karşılaşmanın 16. dakikasında Wout Weghorst ile öne geçti. Ancak Hollanda futbolcu için ofsayt bayrağı kaldırıldı ve gol geçirsiz sayıldı.Fenerbahçe 21. dakikada etkili oldu. Ferdi'nin pasıyla yay üzerinde vuruşunu yapan Crespo Ersin'i geçemedi. Dönen topu Valencia tamamlamak istedi ama onun için ofsayt bayrağı havaya kalktı.Beşiktaş, mücadelenin 31. dakikasında gole yaklaştı. 31. dakikada Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Salih doldurdu. Tayyip Talha'nın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısı düşük tempo ile başladı. İkinci yarının ilk düdüğünden itibaren, ilk yarıda olduğu gibi takımlar kontrollü oyunlarına devam etti.Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 70. dakikada oyuna müdahale etti ve 3 futbolcu birden değiştirdi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can, Crespo ve Pedro kenara geldi. Batshuayi, Osayi Samuel ve Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.Valerien Ismael de, Fenerbahçe'deki değişikliklerin ardından oyuna müdahalede bulundu. Beşiktaş'ta Gedson, Tayfur Bingöl ve Ghezzal oyuna girdi. Salih, Dele Alli ve Muleka kenara geldi.Beşiktaş, 87. dakikada gole yaklaştı. Wout Weghorst'un kafa vuruşu dışarıya gitti. Ardından Valerien Ismael kenarda büyük bir üzüntü yaşadı.Beşiktaş'ta 89. dakikada bir kez daha Weghorst gol yaklaştı. Golcü futbolcunun kafa vuruşu direkten döndü.Karşılaşmanın kalan dakikalarında da gol gelmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sol yanından az farkla auta gitti.31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Salih yeniden içeri doldurdu. Penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.43. dakikada sol kanattan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topa Weghorst yatarak dokunduğu topu auta gönderdi.Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.56. dakikada ceza sahası ortasına atılan topla buluşan Szalai'nin dönerek vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.78. dakikada sol kanattan Ghezzal'in ortasında topa ceza sahası içinde bekleyen Weghorst dokunmaya çalıştı. Bu oyuncunun ıskaladığı meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ellerinde kaldı.87. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Rosier'in kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta çıktı.89. dakikada Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un kafayla aşırdığı top direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü.Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.Vodafone ParkVolkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Serkan OkErsin Destanoğlu, Roiser, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku (Dk. 88 Umut Meraş), Salih Uçan (Dk. 73 Fernandes), Josef, Muleka (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Dele Alli (Dk. 73 Ghezzal), Redmond (Dk. 82 Cenk Tosun), WeghorstAltay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 89 Rossi), Crespo (Dk. 69 Mert Hakan Yandaş), Arao, Lincoln Henrique (Dk. 86 Alioski), İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Osayi-Samuel), Pedro (Dk. 70 Batshuayi), ValenciaDk. 42 Crespo, Dk. 83 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 45 Masuaku, Dk. 90+3 Fernandes (Beşiktaş)