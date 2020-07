Doğru kadro, doğru adımlar: Başakşehir'in şampiyonluk yolu

Medipol Başakşehir zirve yarışında son 3 haftaya lider giriyor. 4 yıldır şampiyonluk yarışının hep içinde olan turuncu-lacivertliler mutlu sona artık çok yaklaştı.Abdullah Avcı'nın taşıdığı bayrağı devralan Okan Buruk, ilk lig şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerliyor.Özellikle doğru kadro yapılanmasıyla dikkat çeken ve bol alternatifli bir kadroya sahip olan turuncu-lacivertliler, bunun avantajını yaşıyor.Son 4 yıldır adım adım ilerlenen transfer çalışmaları ve kadro mühendisliği bu sezon tam manasıyla meyvelerini veriyor. Her mevkiinin güçlü ve hazır alternatiflerinin olması teknik heyetin elini güçlendiriyor.Milli takımın da kalesini koruyan Mert Günok 31 haftanın tamamında oynadı ve performansıyla tam not aldı. Mert'in arkasında da yine milli takım seviyesinde bir isim olan Volkan Babacan var.: Clichy ve Caiçara gibi ligin en formda iki savunma bekine sahip olan Başakşehir'de Skrtel, Epureanu ve Ponck gibi 3 tecrübeli stoperin olması da dikkat çekiyor.İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir gibi milli takımın önemli isimleri kadroda bulunuyor. Aleksic de önemli bir alternatif. Ayrıca M.Topal, Gökhan İnler ve Azubuike de Okan Buruk'un güvendiği ve joker gibi kullandığı isimler.Edin Visca gibi 11 gol 12 asistle oynayan bir kaptan, Demba Ba gibi 11 golle oynayan bir tecrübe ve Crivelli gibi mücadeleci bir hücum gücü bulunuyor. Elia, Robinho ve Gulbrandsen de önemli isimler.Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider olan Medipol Başakşehir'de Demba Ba'nın özverisi, mücadelesi ve performansı ayakta alkışlanıyor. 35 yaşındaki Senegalli forvet enerjisiyle gençlere örnek oluyor. Kritik dönemlerde goller de atan Ba, 25 lig maçında 11 gol atıp 5 asist yaptı. Daha önce 2016-17 sezonunda Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Demba Ba, ikinci Süper Lig zaferini istiyor.