Dmitri Khokhlov: ' Türk futbolu hızlı ve kaliteli'

KHOKHLOV: "TÜRK FUTBOLU HIZLI VE KALİTELİ"

SOW: "TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

KALAYCI: "BELEK FUTBOL ANLAMINDA TÜRKİYE'NİN EN YOĞUN BÖLGESİ"

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova'nın teknik direktörü Dmitri Khokhlov, Türk futbolunun hızlı ve kaliteli olduğunu söyledi. Kayserispor ve Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu Samba Sow da Türkiye'yi ve Türk futbolunu çok sevdiğini kaydetti.İkinci yarı hazırlıklarını Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde sürdüren Dinamo Moskova, kamp yaptığı Regnum Carya Otel'in sahasında, Kazakistan Süper Lig ekiplerinden Irtysh Pavlodar ile hazırlık maçında karşılaştı. Maçın ilk yarısını 35. dakikada Kirill Panchenko'nun attığı golle Dinamo Moskova 1-0 önde tamamladı. 65. dakikada Vyacheslav Grulev'in golüyle Dinamo Moskova karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Dinamo Moskova Teknik Direktörü Dmitri Khokhlov maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, kamp çalışmaları için özellikle iklim şartları ve hazırlık maçı yapabilmek için takım bulunabilmesi dolayısıyla Antalya'yı tercih ettiklerini söyledi. Türk futbolu hakkında görüşleri sorulan Khokhlov, "Türk futbolu hızlı ve kaliteli futbol oynanan bir lig. Çok kaliteli ve başarılı futbolcular var" dedi.Dinamo Moskova takımında oynayan, Türkiye'de de 5 yıl Kayserispor ve Karabükspor forması giyen Samba Sow da Türkiye'yi ve Türk futbolunu çok sevdiğini kaydetti. Kayserispor'un çok iyi bir takım olduğunu belirten Samba Sow, Karabükspor'un şu anki durumunun iyi olmadığını aktardı. Türkiye'den teklif gelmesi halindeki düşüncesini sormasına Samba Sow, "Şu anda Dinamo Moskova takımında oynamaktan mutluyum. Kontratım devam ediyor. İleriki yıllarda neler olacağını bilemiyorum. Türkiye'de tekrar forma giyebilirim" diye yanıt verdi.Regnum Carya Otel Satış Pazarlama Direktör Yardımcısı Cihan Kalaycı ise sonuna doğru gelinen sezonu çok iyi geçirdiklerini söyledi. Belek bölgesinin futbol anlamında Türkiye'nin en yoğun bölgesi olduğuna dikkati çeken Kalaycı, şöyle dedi:"Regnum olarak bu sezon 17 kampa ev sahipliği yaptık. Ama bölgemiz 2 bine yakın kamp ile rekor kırıyor. Son dönemlerde Avrupa'dan gelen futbol takımları azalmıştı ama bu sezon 7-8 Avrupa takımına ev sahipliği yaptık. Ünlü takımları ülkemize getirip, turnuvalar düzenlemek için girişimlerimiz var. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu sezonu toparlanma sezonu olarak görüyoruz. Bu sezon Regnum olarak, Dinamo Zagreb, Red Star, Young Boys, Rapid Wien, Shakhtar Donetsk, Dinamo Moskova gibi takımların kamplarını yaptık. Önümüzdeki sezon da daha iyi takımlarla devam edecek. Bu sezon Antalya olarak Barcelona şehrini geçtik futbol anlamında, bölge olarak çok iyi durumdayız."