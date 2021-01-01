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Dinwiddie: "Brooklyn sağlıklı olsaydı, önceki sezon şampiyondu"

Washington Wizards point guardı Spencer Dinwiddie, Brooklyn Nets'in sağlıklı olmuş olması durumunda şampiyonluğu kazanmış olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards point guardı Spencer Dinwiddie, Brooklyn Nets'in sağlıklı olmuş olması durumunda şampiyonluğu kazanmış olacağını söyledi.

ESPN'e konuşan Dinwiddie, Kyrie Irving ve James Harden tamamen sağlıklı olsaydı, eski takımı Nets'in önceki sezon şampiyonluğu kazanmış olacağını belirtti:

"Nets kadrosuna baktığınızda, KD (Kevin Durant), Harden, Kyrie, benim birçok yere uyum sağlayabilmem ve Joe'nun (Harris) şutörlüğü var. Geçen sene şampiyonluğu kazanmış olabileceğimize dair hiç şüphem yok. Bizim için pek ihtimal yoktu."

Kadroda Dinwiddie olmadan, Nets'te ayrıca Irving ve Harden sakatlıklar nedeniyle birçok playoff maçını kaçırmışlardı. Brooklyn ekibi ise Milwaukee Bucks tarafından ikinci turda (3-4) elenmişti.


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