UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Dinamo Zagreb, Karabağ deplasmanına konuk oldu. Dinamo Zagreb, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Dinamo Zagreb'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Marko Pjaca ve 53. dakikada Matheus kendi kalesine attı.



Karabağ'da Kevin Medina 88'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



İlk maçı da sahasında 3-0 kazanan Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Karabağ ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.





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