Diego Laxalt'ın menajeri açıkladı: 'Transferi gerçekleşecek'

Transfer döneminin başında adı Galatasaray ile anılan Diego Laxalt için menajeri Ariel Krasouski'den açıklama geldi.İtalyan basınına konuşan Krasouski, "Zenit, Diego Laxalt'ı istiyor. Uzun süredir takip ediyorlar ve bu transferde karar kıldılar. Fakat, transferin gerçekleşmesine kısa bir süre kala sportif direktör değiştirdiler ve biraz vakit geçti. Yine de transfer kısa süre içerisinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.Geçen sezon Laxalt'ın Atalanta'ya transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyen Krasouski, "Atalanta'ya transferi gerçek olamamıştı. Genoa Başkanı Enrico Preziosi, bize söz verdi. İyi bir sezonun ardından 20 milyon Euro'luk bir teklif gelirse satacaktı. Diego, Genoa'da mutlu ama Zenit'e transfer olmak istiyor." diyerek sözlerini noktaladı.Uruguay'ın milli sol kanat oyuncusu 25 yaşındaki Diego Laxalt, 2012 yazında Defensor'dan 2.3 milyon Euro bedelle Inter'e transfer oldu. Inter'den Bologna, Empoli ve son olarak Genoa'ya kiralanan Uruguaylı yıldız, 2016 yazında 5.8 milyon Euro bedelle son takımı Genoa'ya transfer oldu. Laxalt, Serie A'da oynadığı 130 maçta 9 gol atıp 12 asist yaptı.