Devre arasında büyük tartışma!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maçın devre arasında tartışma çıktı.



Hakem Yasin Kol'un devre düdüğüyle birlikte iki ekip soyunma odasına giderken Göztepe kaptanı Halil Akbunar, bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye 'Sus' işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikili tartışma yaşadı.



Gerginlik bir anda büyüdü ve iki takımın bazı futbolcuları ile antrenörleri bu tartışmaya dahil oldu.



Araya giren bazı futbolcular ve teknik ekip iki ismi sakinleştirdi.





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