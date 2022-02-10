Devre arasında büyük tartışma!

Göztepeli Halil Akbunar, soyunma odasına giderken Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye 'sus' işareti yaptı ve soyunma odası koridorlarında bir anda gerginlik yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Devre arasında büyük tartışma!
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10 Şubat 2022 21:33
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maçın devre arasında tartışma çıktı.

Hakem Yasin Kol'un devre düdüğüyle birlikte iki ekip soyunma odasına giderken Göztepe kaptanı Halil Akbunar, bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye 'Sus' işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikili tartışma yaşadı.

Gerginlik bir anda büyüdü ve iki takımın bazı futbolcuları ile antrenörleri bu tartışmaya dahil oldu.

Araya giren bazı futbolcular ve teknik ekip iki ismi sakinleştirdi.

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