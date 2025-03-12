Dev rövanş: Fenerbahçe Medicana - VakıfBank

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe ile VakıfBank karşılaşacak.

Haber; Sporx.com ve AA
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Dev rövanş: Fenerbahçe Medicana - VakıfBank
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12 Mart 2025 09:37
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

İki Türk ekibi arasındaki çeyrek final rövanş maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak.

İLK MAÇI FENERBAHÇE 3-0 KAZANDI

Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti.

İlk maçı 25-21, 25-23 ve 29-27'lik setlerle alan Fenerbahçe Medicana'ya tur için 2 set kazanması yeterli olacak.

YARI FİNALDEKİ RAKİP

Rövanş maçında turu geçen takım, yarı finalde Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani Lodz ile İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci arasındaki eşleşmeden galip gelen takımla karşılaşacak.

FINAL FOUR İSTANBUL'DA

Final Four heyecanı, 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yaşanacak.

BU SEZON DÖRDÜNCÜ RANDEVU

Bu sezon VakıfBank ile ikisi lig, biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 kez karşılaşan Fenerbahçe Medicana 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

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