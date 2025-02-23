Dev derbide gözler golcülerde!

24 Şubat Pazartesi günü Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın forvetlerinde olacak.



Victor Osimhen ve Youssef En-Nesyri'nin performansları, karşılaşmada belirleyici olabilir. Müsabaka öncesi iki golcü oyuncunun Süper Lig'de bu maça kadar yakaladığı istatistikleri analiz ettik.



OSIMHEN GOL PERFORMANSI



Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen 17 maçta 14 gol atarak maç başına 0.8'lik bir ortalama tutturdu. 13.70'lik gol beklentisi yakalayan Nijeryalı, maç başına 4.6 şut sayısına ulaştı (1.9 isabet). Her 92 dakikada bir rakip fileleri sarsan Osimhen; 5 kafa, 8 sağ ayak ve 1 sol ayak golü kaydetti.



EN NESYRI GOL PERFORMANSI



Fenerbahçe'nin forveti En-Nesyri ise 22 maçta 15 gol attı ve maç başına 0.7'lik ortalama yakaladı. 11.93'lük gol beklentisi tutturan Faslı yıldız, müsabaka başına 3.4 şut sayısına ulaştı (1.5 isabet). Her 86 dakikada bir gol sevinci yaşayan En-Nesyri; 8 kafa, 2 sağ ayak ve 5 sol ayak golü kaydetti.



OSIMHEN TÜM GOLLERİNİ CEZA SAHASI İÇİNDEN ATTI



Osimhen, tüm gollerini ceza sahası içerisinden bulurken; Nesyri, 2 kez ceza sahası dışından fileleri sarstı. Osimhen şut sayısında daha üstün. Fakat En-Nesyri'nin de hava toplarında daha etkili olduğu çok açık. Ayrıca Kanarya'nın forveti, attığı gol sayısıyla (15) kendi xG değerini (11.93) aştı.



ASİST PERFORMANSLARI



4 asistle oynayan Osimhen'in maç başına topla buluşma sayısı 24.1. Yaratılan büyük şans (10) da dahil Nijeryalı, rakibine üstünlük sağladı.



Nesyri, 3 asistle oynadı ve maç başına topla buluşma sayısı 20.9'da kaldı. Faslı oyuncunun yaratılan büyük şans istatistiği ise 5. Maç başına anahtar pas alanında da Osimhen 1.4'le daha iyi (Nesyri: 0.6). Sarı-Kırmızılılar'ın golcüsü asist ve yaratıcılık konusunda daha fazla katkı verdi. Yükselen formuyla dikkat çeken En-Nesyri de Galatasaray savunması için büyük bir tehlike oluşturacaktır. Derbide tüm gözler iki farklı oyun stiline sahip oyuncuda olacak.



